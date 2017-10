In Bad Kissingen: Seminar über die Bukowina

Zum Seminar „Die Bukowina, eine wiederentdeckte Kulturlandschaft in der Mitte Europas“ lädt die Akademie Mitteleuropa e.V. ein für den 8. bis 10. Dezember 2017 in die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ ein Bad Kissingen.

Die Bukowina ist eine kleine historische Region, die von 1776 bis 1918 zur Habsburgermonarchie und in der Zwischenkriegszeit zu Rumänien gehörte. Gegenwärtig ist sie geteilt, der Norden ist ukrainisch, der Süden rumänisch.Es konnten folgende Referenten gewonnen werden: Prof. Heinz und Marianne Acker: „Maghrebinische Geschichten“ in Wort, Bild und Ton; Isabel Röskau-Rydel: Die Geschichte Galiziens und der Bukowina; Meinolf Arens: Die kleineren Bevölkerungsgruppen; Ortfried Kotzian: Die Deutschen der Bukowina; Mariana Hausleitner: Die rumänische Zeit in der Bukowina; Hans-Jürgen Schrader: Czernowitzer Kindheitswelten: Gregor von Rezzori und lana Shmueli; Katharina Haberkorn: Spuren einer wiederentdeckten Kulturlandschaft. Am Samstagabend stellen Alfred Fassbind und Carsten Eichenberger den einst weltberühmten Tenor, Filmschauspieler und Synagogensänger Joseph Schmidt vor.Die Tagung beginnt am Freitagabend mit dem gemeinsamen Abendessen und ist am Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende. Die Teilnahme kostet 60 Euro und gegebenenfalls Einzelzimmerzuschlag, zuzüglich Kurtaxe (inkl. Unterkunft, Verpflegung und Programmkosten). Bitte melden Sie sich spätestens bis zum 1. Dezember an beim „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 71470, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de.