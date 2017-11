Dokumentarfilme über Siebenbürgen: Einladung zum Seminar in Bad Kissingen

Zum Seminar „‘Sachsen, Rumänen, Roma und andere‘. Begegnungen mit einem multiethischen und -kulturellen Rumänien in Dokumentar- und Zeitzeugenfilmen“ lädt die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Zusammenarbeit mit dem Rumänischen Kulturinstitut Berlin vom 15. bis 17. Dezember 2017 nach Bad Kissingen ein.

Es ist die Intention dieses Seminars, mehrere, weitgehend unbekannte, in den letzten Jahrzehnten entstandene Dokumentar- und Zeitzeugenfilme über in Rumänien lebenden Personen aus verschiedenen Ethnien und ihre Lebenswelten zu zeigen. Mehrere der Filmautoren und Regisseure werden in ihre Filme einführen und stehen zu Gesprächen bereit.Es ist geplant folgende Filme zu zeigen: Die Leute von Michelsberg (1984) und Grüße aus der Alten Heimat (1991) von Peter Miroschnikoff, ehemaliger ARD-Korrespondent für Südosteuropa; Gherdeal/Gürteln (2004) und Die Siebenbürger Sachsen und ihre Häuser (2014) von Thomas Beckmann und Martin Nudow; Auf der Kippe (1996) von Andrei Schwartz; „Zigeunertränen“/Romane Iasfa (2006) von Luminiţa Mihai Cioabă; "Arbeit macht das Leben süß, Faulheit stärkt die Glieder" (2015) von Claudia Funk; La drum – Auf dem Weg (1997) von Dumitru Budrala; Im Schatten der Karpaten. Rumäniens Weisheit. Rumäniens Reichtum (2015) von Detlev Konnerth. Aus der Werkstatt von Manuel Stübecke: „Sie sollen sich nicht lassen...“ gibt es zwölf unfertige Filmporträts von Persönlichkeiten zu sehen.Die Tagung beginnt am Freitagabend mit dem gemeinsamen Abendessen und ist am Sonntag nach dem Mittagessen zu Ende. Die Teilnahme kostet 60,00 Euro (ermäßigt für Studierende, Teilnehmer aus Ostmitteleuropa, Bedürftige: 20,00 Euro) und gegebenenfalls Einzelzimmerzuschlag 20 Euro, zuzüglich 3,50 Euro Kurtaxe. Der Teilnahmebeitrag beinhaltet Unterkunft, Verpflegung und Programmkosten. Bitte melden Sie sich umgehend an: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: 0971/ 714 714, Fax: 0971/714 747 oder per Mail: studienleiter [ät] heiligenhof.de.