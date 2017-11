Spiegelungen 1/2017 erschienen

Heft 1/2017 der Spiegelungen befasst sich mit „Kontaktzonen literarischer Übersetzung“ – so der Titel der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS).

Spätestens seit dem translational turn, der in den 1980er Jahren einsetzte, ist die Umorientierung der Übersetzungswissenschaft als Kulturwissenschaft und ihre Neubewertung im Gange. In Heft 1/2017 der Spiegelungen wird das literarische Übersetzen aus dem linguistisch-textlichen Paradigma herausgehoben und als wichtige Form des Kontakts zwischen unterschiedlichen südosteuropäischen Literaturen und dem deutschsprachigen Raum untersucht. Die Aufsätze setzen sich u.a. mit den neuen Leitkategorien kultureller Übersetzung, der Übersetzung als Kulturtechnik, der Auswirkung der politischen Wende auf die Übersetzungen aus südosteuropäischen Sprachen ins Deutsche und umgekehrt, Schriftstellern als Übersetzern und mit Rückwirkungen der Übersetzungen bzw. ihrem Einfluss auf die Rezeption im Heimatland auseinander.Zum thematischen Schwerpunkt berichten Jurko Prochasko, Georg Aescht, Enikő Szenkovics und Nora Iuga aus ihrer Übersetzertätigkeit, literarische Beiträge kommen von Johann Lippet, Liviu Rebreanu und Carmen Elisabeth Puchianu. Glückwünsche zum 65. Geburtstag des Schriftstellers Richard Wagners liefern Freunde, Weggefährten, Kollegen und gute Bekannte unter dem Titel „Ein Satz für Richard Wagner“. Die Illustrationen zum aktuellen Spiegelungen-Heft hat der gebürtige Klausenburger Armin Mühsam geschaffen, der Kommunikations-Design in München sowie Druckgrafik und Malerei in den USA studierte, wo er seit 2000 an der Northwest Missouri State University in Maryville lehrt.Heft 1/2017 der Spiegelungen und frühere Hefte können zum Preis von jeweils 17 Euro zzgl. Porto- und Versandkosten bestellt werden beim Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, Telefon: (09 41) 9 20 22-0, E-Mail: verlag[ät]pustet.de.