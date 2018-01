In München: Filmvorführung und Podiumsdiskussion

Am Dienstag, 30. Januar, um 18.30 Uhr wird der Film „Transilvania Mea“ im Einstein Kultur, Einsteinstraße 42, 81675 München, als Deutschlandpremiere gezeigt.

Anschließend diskutieren Fabian Daub (Filmregisseur), Theresa Grabinger (Referentin für Rumänien bei Renovabis), Hans Hedrich (Filmemacher, Umwelt- und Bürgerrechtsaktivist) und Traian Almăşan (Touristikexperte). Die Moderation übernimmt die Drehbuchautorin, Regisseurin und Filmproduzentin Brigitte Drodtloff. Der Eintritt ist frei. Der Filmabend wird vom Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS) und Renovabis (Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche in Deutschlang) in Zusammenarbeit mit dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland und der Kulturreferentin für Südosteuropa am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim veranstaltet.