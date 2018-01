Kurs im HDO München: Siebenbürgische Stickerei

Bei der Stickerei aus Siebenbürgen dominiert der Kreuzstich mit schwarzem Garn auf weißem Stoff. Sie eignet sich für vielfältige Accessoires zur Kleidung oder Raumgestaltung, die elegant wirken und auch gut zu unserem heutigen Stil passen.

Aus Elementen gesammelter Stickvorlagen entwickeln die Teilnehmer des von Christine Ober geleiteten Kurses im Haus des Deutschen Ostens in München (Am Lilienberg 5) eigene Muster. Kurstermine: jeweils Montag, denundvon 10.00-13.00 Uhr. Mitzubringen: Weißer Stoff mit zählbaren Fäden (z.B. Handarbeitsleinen), schwarzes Stickgarn in der Stärke der Webfäden (teilbarer Sticktwist oder Vierfachgarn), stumpfe Sticknadel, Schere, kariertes Papier, Bleistift, Radiergummi. Kursgebühr: 60 Euro. Anmeldung nur an: Christine Ober, Mainaustr. 44, 81243 München, Telefon: (0 89) 89 62 05 38, E-Mail: info[ät]faden-design.de.