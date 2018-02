Wichtige Gedenktage 2018

Ereignisse, die die Geschichte der Siebenbürger Sachsen geprägt haben, Geburts- und Todestage von Persönlichkeiten mit besonderen Leistungen in Politik, Kultur und Wirtschaft.

VorJahren verlieh der ungarische König Karl Robert den zwei Stühlen Mediasch und Schelk das Recht der Hermannstädter Provinz, 1318Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Brenndorf, 23.6.1368seit Johannes Honterus’ Reformationsbüchlein und Schulordnung für das Gymnasium in Kronstadt, 1543Jahre seit Erlass des siebenbürgischen Landtags für religiöse Freiheit und Toleranz, 13.1.1568 in ThorenburgJahre seit der ältesten dörflichen Schulordnung in Siebenbürgen, 1593 in Deutsch-KreuzJahre seit Erscheinen des Archivs des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, 1843Jahre seit Gründung des Siebenbürgisch-sächsischen LandwirtschaftsvereinsJahre seit Erscheinen des ersten Bandes des Schriftsteller-Lexikons, 1868 in KronstadtJahre seit Inbetriebnahme der Eisenbahnstrecke Arad – Karlsburg (Alba Iulia), 1868Jahre seit Erscheinen des Siebenbürgisch-deutschen Wochenblatts, 1.6.1868 in HermannstadtJahre seit Gründung der Transsylvania Allgemeinen Versicherungs AG in HermannstadtJahre seit dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien, 1.12.1918 Karlsburg (Alba Iulia)Jahre seit Erscheinen der Hermannstädter Zeitung, 25.2.1968Jahre seit der erstmaligen Verleihung des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises und der Einweihung der Glocke der Heimat, Pfingsten 1968 in Dinkelsbühlvon Valentin Franck von Franckenstein, Sachsengraf, Dichter, Übersetzer, 1643 in Hermannstadtvon Karl Brandsch d.Ä., Schulmann, Pfarrer, getauft am 13.3.1818 in Tobsdorfvon Josef Fabritius, Arzt, 18.11.1818 in Schäßburgvon Theodor Glatz, Maler, Zeichner, Radierer, Litograph, Fotograf, 10.12.1818 in Wienvon Oskar Meltzl v. Lomnitz, Rechtsgelehrter, Leiter des Siebenbürgisch-Deutschen Tagblatts, Bankdirektor, 18.10.1843 in Sächsisch-Regenvon Gottfried Gunesch, Forstmann, 13.9.1868 in Repsvon Albert Metz, Dirigent, Violonist, 13.12.1868 in Havadtö/Viforoasavon Hans Benning, Diplomlandwirt, Schriftleiter der Landwirtschaftlichen Blätter, 3.4.1893 in Kleinscheuernvon Luise Treiber-Netoliczka, Germanistin, Museologin, Volkskundlerin, 29.7.1893 in Kronstadtvon Ernestine Konnerth-Kroner, Malerin, 7.9.1893 in Hermannstadtvon Grete Csaki Copony, Malerin, Zeichnerin, 12.10.1893 in Zernescht (Zărnești) bei Kronstadtvon Albert Hermann, Schulmann, 3.11.1893 in Lechnitzvon Walter Biemel, Philosoph, 19.2.1918 in Topčider bei Belgradvon Wolfram Wolff, Forstmann, Weidmann, Publizist, 30.4.1918 in Kronstadtvon Kurt Hermann Adler, Oberarzt der Chirurgie, 16.10.1918 in Hermannstadtvon Samuel Hahnemann, Begründer der Homöopathie, 2.4.1843 in Parisvon Carl Theodor Wagner, Komponist, Dirigent, 28.11.1868 in Craiovavon Friedrich Krasser, Arzt, Dichter, Sozialreformer, 9.2.1893 in Hermannstadtvon Michael Albert, Dichter, 21.04.1893 in Schäßburgvon Georg Daniel Teutsch, Lehrer, Historiker, Pfarrer, Bischof, 2.7.1893 in Hermannstadtvon Martin Malmer, Lehrer, Pfarrer, Volksliedforscher, Mundartdichter, 12.12.1893 in Großdorf/Selischtevon Johann Wolff, Sprachwissenschaftler, Ethnograph, 30.12.1893 in Petersdorf bei Mühlbachvon Rudolf Lassel, Organist, Chordirigent, Komponist, 18.1.1918 in Kronstadtvon Adolf Gottschling, Schulmann, Meteorologe, 20.1.1918 in Hermannstadtvon Josef Schuller sen., Fotograf, 12.2.1918 in Kronstadtvon Friedrich Martin Berwerth, Mineraloge, 22.9.1918 in Wienvon Julius Gebhard Gmeiner, Gesangspädagoge, 24.11.1918 in Klausenburgvon Ernst Thullner, Schriftsteller, 1918 in Mühlbachvon Gerhard Schuster, Lehrer, Prediger, Komponist, 31.1.1943 in Hermannstadtvon Gustav Adolf Raupenstrauch, Forscher, Erfinder, 21.4.1943 in Wienvon Fred Fakler, Schriftsteller, 19.9.1943 in Kronstadtvon Georg Alfred Scherg, Pfarrer, Leiter der kirchlichen Gemeinschaftsbewegung, 25.11.1943 in Kronstadtvon Richard Csaki, Literaturhistoriker, Politiker, 31.12.1943 in Perugia, Italienvon Norbert Wolfgang Stephan Hannenheim (Hann von Hannenheim), Komponist, 1943 vermutlich in Berlinvon Schuster Dutz (Gustav), Schriftsteller, 1.1.1968 in Mediaschvon Wilhelm Csaki, Industrieller, 24.4.1968 in Westerholt, Westfalenvon Viktor Cloos, Fotograf, 14.5.1968 in Mühlbachvon Albert Franz Arz von Straußenburg, Magistratsrat, Heraldiker, Graphiker, 14.8.1968 in Hermannstadtvon Wilhelm Gebhard Blücher, Chemiker, Wasserzeichenforscher, 5.10.1968 in Kronstadtvon Heinrich Ernst Teutsch, Bankier, Wirtschaftsfachmann, 10.10.1968 in Kronstadtvon Hans Markus Konrad, Opern-, Operetten-, Konzertsänger, 23.2.1993 Düsseldorfvon Wilhelm Georg Berger, Komponist, Musikwissenschaftler, 8.3.1993 in Bukarestvon Maja Philippi, Historikerin, 10.3.1993 in Hermannstadtvon Joana Maria Gorvin, Schauspielerin, 2.9.1993 in Klosterneuburgvon Annemone Latzina, Dichterin, Übersetzerin, 18.11.1993 in Bukarest