Ausstellung „Leipzig – Bukarest – Leipziger Straße“

Am 15. März startet die Leipziger Buchmesse, auf der sich Rumänien als Schwerpunktland präsentiert. Aus diesem Anlass findet am Dienstag, 6. März, um 17.00 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Leipzig – Bukarest – Leipziger Straße: eine europäische Geschichte“ in der Unteren Wandelhalle im Neuen Rathaus Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, statt.

Anwesend sind der Botschafter Rumäniens, S. E. Emil Hurezeanu, der Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung, Gabriela Fire, Oberbürgermeisterin der Stadt Bukarest, Buchmessedirektor Oliver Zille und der rumänische Honorarkonsul Dr. Nikolaus Petersen.



Die Ausstellung über die Leipziger Straße in Bukarest, die wichtigste Straße in der Altstadt der rumänischen Hauptstadt, dokumentiert die über 400 Jahre zurückgehende bewegte Geschichte zweier Städte, die insbesondere durch den Handel verbunden waren. Aus Leipzig und dem deutschen Raum führten viele Handelswege für Kaufleute und Gewerbetreibende über Bukarest nach Südosteuropa. Die damaligen rumänischen Fürstentümer waren außerdem Ziel- und Zukunftsort für zahlreiche deutsche Auswanderer im 19. Jahrhundert.



Die Geschichte der Leipziger Straße in Bukarest wird nun in einer Ausstellung vorgestellt, die vom Stadtgeschichtlichen Museum Bukarest kuratiert und durch die Unterstützung des Rumänischen Honorarkonsulats in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie des Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig realisiert wurde.



