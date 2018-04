Kronstädterin Sunny Copony stellt in Ismaning aus

Die Kronstädterin Sunny Copony stellt ihre Bilder unter dem Titel „Bäume“ vom 21. April bis 20. Mai im KreativRaum an der Schwelle, Korbinianstraße 12, in Ismaning (Gemeinde im Norden des Landkreises München) aus.

Auch in der Ismaninger Ausstellung zu sehen: Sunny Coponys „Roter Baum“

Die Ausstellung beginnt bei frühen Miniaturen aus den 1980ern, führt weiter über Bilder aus den 1990er und 2000er Jahren bis zu jenen der letzten Monate. Bilder wie „Roter Baum“ und „Bücherbaum“ haben den Titel der Ausstellung geliefert und stellen eine etwas verfremdete Realität dar. Bei anderen Bildern steht eine Nachricht an die Betrachtenden im Vordergrund, so z.B. „Hoffnung“.Frau Copony erklärt das so: „Jeder hat manchmal Gedanken, die wichtig erscheinen und mit zunehmendem Drehen und Wenden zu einem Teil des Selbst werden. Solche Ideen versuche ich zu malen, es entstehen gemalte Gedanken.“ Und dann gibt es noch die dritte Gruppe: abstrakte, entspannte Farb-Spielereien, so z.B. die Schrift-Bilder. Die ausdrucksstarken Bilder sind heiter und nachdenklich zugleich, regen einerseits zur Meditation an, können aber auch einfach nur genießend betrachtet werden. Die Vernissage findet am Samstag, den, um 17.00 Uhr statt. Öffnungszeiten der Ausstellung: Montag, 11.00-13.00 Uhr, Dienstag, 15.00-18.00, Samstag von 11.00-13.00 Uhr, und nach Vereinbarung. Die Finissage ist am Sonntag, den, um 17.00 Uhr.

Werner Schobel