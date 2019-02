17. Februar 2019 Druckansicht

Schriftsteller Hans Bergel liest am 20. Februar in München

Am Mittwoch, 20. Februar, um 18.00 Uhr liest Hans Bergel im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München zwei unveröffentlichte Texte.

Die Erzählung „Das Feuer oder die Entrückten“ ist ein Kapitel aus dem dritten Band der Romantrilogie „Finale“ (Band I „Wenn die Adler kommen“, Band II „Die Wiederkehr der Wölfe“) und „Begegnungen und Wiederbegegnungen oder von der Kontrapunktik des Lebens“ ein Text aus einem Erinnerungsbuch, an dem er zurzeit arbeitet.



Renate Kaiser „Wer weiß schon, was bildend und formend auf einen einwirkt im Leben?" Hans Bergel in seinem Arbeitszimmer in Gröbenzell bei München, aufgenommen im September 2015. Foto: Konrad Klein

Schlagwörter: Hans Bergel, Lesung, Haus des Deutschen Ostens München

