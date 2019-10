Im Rahmen der Aktionswoche „Mauern brechen - 30 Jahre Mauerfall“ in Ludwigsburg sind am 16. Oktober auch Siebenbürger Sachsen dabei. Mit Film & Diskussion zwischen Zeitzeugen und Jugendlichen soll ein besseres Verständnis über den Wert von Freiheit und Demokratie entstehen.

Die Veranstaltung mit der Stadt Ludwigsburg und Evangelische Landeskirche findet am Marktplatz 8 statt und beginnt um 19.00 Uhr. Freiheit in Kinderschuhen e.V. wird einen Dokumentarfilm zeigen, mit anschließender Diskussion. Nach den Filmvorführungen wird zum „Open Space Workshop“ eingeladen: „Was läuft gut in Europa?“ und „Was kann man besser machen?“ Weitere Informationen über Freiheit in Kinderschuhen e.V. unter www.finkev.de/events