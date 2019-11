Gert Fabritius: „Die Erde brennt“

Gert Fabritius‘ Zeichnung „Die Erde brennt“. Ein Traum – ein Spiel (2019) ist eine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Klimawandel.

Die Umweltschutz-Problematik beschäftigte den siebenbürgischen Künstler freilich schon Jahrzehnte vor der mit dem Amnesty-Menschenrechtspreis ausgezeichneten schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg und der von ihr initiierten Protestbewegung „Fridays for Future“, wie das Blatt „Tod und Luft" (1988-1995) aus seinem „Zeitgenössischen Totentanz“ (unten) belegt.Der 1940 in Bukarest geborene Künstler ist Träger des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreises 2012 sowie des Lovis-Corinth-Sonderpreises (1987). Gert Fabritius lebt und arbeitet als freischaffender Maler und Graphiker in Ostfildern bei Stuttgart.

CS