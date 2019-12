Weitere Spenden nötig: Zimmer einrichten im Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrum Schloss Horneck

Durch Ihre Spende können Sie mit der Namensgebung eines Zimmers im Schloss sich selbst und einem siebenbürgischen Ort Ihrer Wahl ein Denkmal setzen! Inzwischen wurden zehn Zimmereinrichtungen gespendet und fünf versprochen. Fünfzehn Schlosszimmer warten noch auf ihre Namen und Spender. Die Inneneinrichtung der Übernachtungszimmer auf Schloss Horneck wird NICHT öffentlich gefördert und kann nur aus Spenden bestritten werden.

Eine Zimmereinrichtung enthält: Doppelbett, Nachtschränkchen, Schrank, Schreibtisch, Regal, Stühle, Fernseher, Lampen, Badmöblierung, nötige Dekoration, Ausstattung der Fluranteile und einiges mehr. Sie kostet im Schnittje Zimmer. Helfen Sie uns, das Großprojekt Schloss Horneckzu Ende zu führen!werden neben den Zimmertüren auf dem Flur angebracht.Folgende Spendensummen sind Voraussetzung für ein Zimmerschild: •= Der vom Spender gewünschte siebenbürgische Ortsname (zum Beispiel der Geburtsort des Spenders oder der Name der spendenden Heimatortsgemeinschaft) wird Name des Zimmers, der Spender wird darunter auf dem Schild genannt.= Zwei Spender werden auf einem Schild namentlich genannt, ein siebenbürgischer Ortsname wird Name des Zimmers. Vereine können sich einen Ort aus Siebenbürgen als Name für ihr gespendetes Zimmer aussuchen.Zusätzlich wird es in jedem Zimmer eine Mappe geben, in der auf den ersten Seiten über den namengebenden Ort und den jeweiligen Spender berichtet wird. Ein großes Bild der jeweiligen Kirchenburg oder eines anderen Baudenkmals wird in dem Zimmer hängen.Daswird mit dem Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg abgestimmt, entsprechend gefertigt und angebracht. Wir bitten um Verständnis, wenn wir auf abweichende Wünsche nicht eingehen können. Persönliche Daten werden nur mit Zustimmung des Spenders genannt, sowohl in den Zimmermappen, als auch in den Medien.Einen wertvollengibt es für die Spender obendrein. Denn sie bewahren ein wichtiges geschichtliches Baudenkmal in Deutschland, erhalten und schützen die über 875 Jahre alte deutschsprachige siebenbürgische Kultur und fördern lebendige Kultur und Begegnung auf Schloss Horneck.vor allem den sechs Privatspendern, die sehr großzügig je eine Zimmereinrichtungen gespendet haben. Herzlichen Dank den Verbänden und der HOG Heltau, die als erste HOG ein Zimmer zugesagt hat.

Heidrun Negura

Folgendes Konto „freut“ sich auf Ihre Spende:Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.Bank: VR Bank Dinkelsbühl eGIBAN: DE21 7659 1000 0000 0313 13BIC: GENODEF1DKV Herzlichen Dank!, Namen, Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, oder den Wunsch nach Anonymität an. Falls der Platz nicht ausreicht, schreiben Sie bitte eine kurze Mail an info[ät]schlosshorneck.de. Die Spendenbescheinigung wird Ihnen zugestellt. Wir melden uns bei Ihnen telefonisch oder per Mail, um ein schriftliches Einverständnis für die Nennung Ihrer persönlichen Daten zu erhalten. (Datenschutz). Gerne beantworten wir Ihre Fragen direkt. Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. Schloss Horneck, 74831 Gundelsheim, Telefon: (06269) 4 27 56 19, Fax: (06269) 4 27 28 36, E-Mail: info[ät]schlosshorneck.de, Homepage: www.schloss-horneck.de