Einladung zum 24. Seminar der Genealogen

Vom 27. bis 29. März 2020 findet das 24. Seminar des Projektes „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“ im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt. Das Thema heißt „Militär- und Kriegsdienstjahre der Siebenbürger Sachsen“. Dazu wurde Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch eingeladen, der einen Vortrag „Zur Militärgeschichte Siebenbürgens unter österreichischer und österreichisch-ungarischer Herrschaft“ halten wird.

Gruppenbild mit den Teilnehmern des 23. Genealogieseminars vom 11.-13. Oktober 2019 in Bad Kissingen. Foto: Anneliese Vater

Dr. Dietmar Gärtner wird in seinem Vortrag „Historische Regionen – ein geographischer Rückblick“ historische und geographische Hintergründe von Regionen erläutern, die aus früheren administrativen Gebieten hervorgegangen sind und sich z.T. auch bis auf den heutigen Tag eine charakteristische Identität bewahrt haben. Dazu zählen beispielsweise neben Siebenbürgen und seinen Teilregionen auch die einstigen Kronländer der Habsburger- bzw k.u.k. Monarchie, wie das Banat, die Bukowina, Galizien, Böhmen, Mähren u.v.m. Hintergrundwissen über die historischen Regionen ist hilfreich, um Ortsbezeichnungen, die in den Matrikeln vorkommen, besser zuordnen zu können.Wie in den bisherigen Seminaren können an dieser Tagung nicht nur Projektmitarbeiter teilnehmen, sondern auch weitere Landsleute, die unser Team und unsere Arbeit kennenlernen möchten. Für eventuelle Interessenten wird eine Einführung in die Projektarbeit angeboten. Das Thema des Seminars ist wichtig für die Erfassung der genealogischen Daten, da bei den Projektmitarbeitern oft nicht genügend Fachwissen vorliegt.Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an Jutta Tontsch, Telefon: (0 40) 65 38 96 00, oder Bernd Eichhorn, Telefon: (01 72) 7 71 14 50. Anmeldung zum Seminar bis zum 16. März beim Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (09 71) 7 14 70, Fax: (09 71) 71 47 47, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de.

Bernd Eichhorn