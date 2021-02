Heiligenhof lädt zu Online-Tagung ein: „Kirchen in der Krise?“

Die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ lädt in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Freundeskreis Siebenbürgen für den 20. Februar zur Online-Tagung „Kirchen in der Krise? – Kirchen in der Veränderung“ ein.

Der Heiligenhof in Bad Kissingen

Vorgehensweise

Technische Voraussetzungen

Technik-Check

Immer wieder wurde und wird in der Coronakrise auch nach der Sichtbarkeit und Wahrnehmbarkeit der Kirchen gefragt. Vieles vom „Dienstleitungsangebot“ der Kirchen (Gottesdienste, Firmungen, Konfirmationen, Jugend-, Senioren- und Hospizarbeit, Chorgesang etc.) ist entfallen, manches neue – Onlinegottesdienste – dazugekommen. Auch Kirchenleitungen, Kirchenvorstände und Seelsorger und Seelsorgerinnen sind sehr gefordert, müssen in nie dagewesenen Situationen Entscheidungen treffen und werden manchmal an den Rand ihrer physischen und psychischen Kapazitäten geführt. Dabei wird von ihnen erwartet, auch gesellschaftliche Orientierung zu geben. Es gibt eine große Diskrepanz in der Wahrnehmbarkeit der Aktivitäten von „Kirche“. Von außen wird Kirche nicht oder kaum, jedenfalls nicht als bedeutsam wahrgenommen. Wo ist Kirche in der Krise? Schweigen die Kirchen? Wie kann das diffuse Unbehagen über die Rolle der Kirchen in dieser Krise beleuchtet und benannt werden? Beschleunigt diese tiefgreifende Veränderung die Distanzierung der Gläubigen zur Institution Kirche, die Zerfalls- und Absetzbewegungen der Gläubigen (Kirchenaustritte)? Welche Werte, Hoffnungen und Tröstungen sind noch im Portfolio der Kirchen? Was können wir von europäischen Minderheitenkirchen lernen? Wir wollen aus verschiedenen Perspektiven eine Analyse der Lage versuchen und anhand einiger Beispiele Antworten und Weichenstellungen aufzeigen.Als Referenten haben ihre Teilnahme zugesagt bzw. sind angefragt: 9.00-10.00 Uhr Pfarrer Enno Haaks (Gustav-Adolf-Werk, Leipzig): „Kirche weltweit“; 10.15-11.15 Uhr Dr. Oliver Engelhardt (Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, Wien): „Protestantische Kirchen im europäischen Kontext“; 11.30-12.30 Uhr Bischöfin Dr. Beate Hofmann (Evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck, Kassel): „Was bedeutet die Krise für die Zukunft der Kirche?“ (angefragt); 13.30-14.30 Uhr Pfarrer Dr. Stefan Cosoroabă (Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, Referent für institutionelle Kooperation, Hermannstadt): „Der Abschied von der Ortsgemeinde“; 14.45-15.45 Uhr Pfarrerin Hildegard Servatius-Depner (EKR, Mediasch): „Von der Ortsgemeinde in die digitale Gemeinde“. Der Bischof der EKR, Reinhart Guib, Hermannstadt, wird ein kurzes Grußwort sprechen.Die Tagung auf einer Zoom-Plattform beginnt um 9.00 Uhr und endet um 16.00 Uhr, Mehrere viertelstündige Pausen und eine einstündige Mittagspause sind vorgesehen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung notwendig. Die Begrüßung und Moderation übernehmen die Mitarbeiter des Heiligenhofs sowie die Vorstandsmitglieder des Evangelischen Freundeskreises Siebenbürgen. Es besteht während der Vorträge die Möglichkeit, in einem Chat Fragen zu stellen und Anmerkungen und Ergänzungen vorzunehmen. Nach jedem Vortrag gibt es die Möglichkeit, sich live in Bild und Ton an der Diskussion zu beteiligen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.Für die Teilnahme melden Sie sich bitte bis zum 19. Februar, 15.00 Uhr, per E-Mail unter hoertler@heiligenhof.de an. Am Vorabend der Veranstaltung erhalten Sie eine Einladungsmail von der E-Mail-Adresse webinar@heiligenhof.de mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung. Wenn Sie keine E-Mail von uns erhalten, schauen Sie bitte im Spam-Ordner nach. Diese Adresse dient nur dem Versenden der Begrüßungsmail. Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail.Für die Teilnahme sind ein Endgerät (PC, Notebook, Tablet oder Smartphone) mit funktionsfähiger Webcam (Kamera) und Mikrofon oder idealerweise ein Headset sowie eine stabile Internetverbindung notwendig. Wenn Sie keine Webcam und kein Mikrofon haben, können Sie ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen. Die anderen Teilnehmer können Sie nicht sehen und Sie können keine Wortbeiträge geben. Alle können aber die Chatfunktion nutzen.Wir sind bereits 15 Minuten vor der Veranstaltung online und geben Ihnen somit die Möglichkeit zum Testen, ob das Einwählen über den Einladungslink bzw. Meeting-ID und Kenncode einwandfrei möglich ist. Beim Auftreten von technischen Problemen sind wir 15 Minuten vor Beginn unter der Telefonnummer (01 70) 7 05 33 60 zu erreichen. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es zu Wartezeiten kommt.

Der Heiligenhof