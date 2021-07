Die Kronstädter Dramatikerin Elise Wilk in der Reihe „Lebendige Worte“ (XVII)

Elise Wilk (geb. 1981) ist eine der meistgespielten Dramatikerinnen der jüngeren Generation in Rumänien. Sie wuchs zweisprachig (deutsch und rumänisch) in Kronstadt auf. 2008 erhielt sie für ihr erstes Stück „Es geschah an einem Donnerstag“ den rumänischen Dramatikerpreis „dramAcum“. Seitdem werden ihre Stücke sowohl in Rumänien als auch im Ausland inszeniert, sie wurden bisher in zwölf Sprachen übersetzt. In Rumänien erhielten ihre Stücke unter anderen den Preis der Irischen Botschaft Bukarest für Nachwuchsdramatiker („Die grüne Katze“, 2013), Stück des Jahres („Papierflieger“, 2015), Monodrama des Jahres („Krokodil“, 2017). Wilk nahm an internationalen Programmen wie dem Forum Junger AutorInnen der Theaterbiennale Wiesbaden (2014), dem Dramatiker-Programm Hot Ink in New York (2015), Fabulamundi. Playwriting Europe (ab 2013) oder Galata Perform Instanbul (2021) teil. Sie übersetzt Theaterstücke aus dem Deutschen ins Rumänische und ist Mitglied des deutschsprachigen Komitees des Theaternetzwerks Eurodram. Elise Wilk ist Chefredakteurin der Wochenschrift Karpatenrundschau in Kronstadt.

„Verschwinden“

Drei Fragen an Elise Wilk

Elise Wilk. Foto: Alina Andrei

Auszug aus dem erstenTeil des Theaterstücks „Verschwinden“ („Dispariţii“) Aus dem Rumänischen von Ciprian Marinescu und Frank Weigand

In drei Episoden aus der Geschichte der Siebenbürger Sachsen erzählt „Verschwinden“ von der Auflösung einer Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen drei Frauen aus drei Generationen einer Familie. Kathi kann sich 1945 vor der Russlanddeportation retten, indem sie einen Rumänen heiratet. Martha erfüllt sich im Winter 1989/90 ihren Kindheitswunsch und flieht – nur Tage vor dem Ende der Ceaușescu-Diktatur. Ihre Tochter Emma bleibt zurück. Ihr Leben wird zum Protest gegen den Traum vom reichen Deutschland, der den Ausgereisten in schäbige Teile zerplatzt. Daran ändert auch der Beitritt des Landes 2007 zur Europäischen Union nichts – so wenig, wie die gefälschten Postkarten und Telefonanrufe, mit denen die Restfamilie der alten Kathi eine heile Geschichte vorgaukelt.Ohne jedes Pathos, wechselnd zwischen erzählerischen und szenischen Passagen, berichtet „Verschwinden“ so wehmütig wie vergnüglich vom Trauma einer Gesellschaft. Dabei folgt Elise Wilk in ihrem nach eigenem Bekunden sehr persönlichen Stück nicht der historischen Chronologie, sondern einer Dramaturgie des Bewusstwerdens, in deren Mittelpunkt die Erfahrung der drei Protagonistinnen steht. Das Stück wurde im September 2019 in ungarischer Sprache in der Regie von Sebestyen Aba am Yorick Studio-Theater in Neumarkt am Mieresch (Târgu Mureș) uraufgeführt. Amwird „Verschwinden“ beim Nationaltheater Weimar im Rahmen des Weimarer Kunstfestes in szenischer Lesung präsentiert. Imwird das Stück in Deutschlandfunk Kultur als Hörspiel ausgestrahlt.Im Theaterstück „Verschwinden“ befassen Sie sich erstmals mit Ihrer Identität. Weshalb ist das Auswandern ein zentrales Thema dieses Theaterstücks?„Verschwinden“ habe ich im Auftrag des ungarischen Theaters Yorick Studio aus Neumarkt geschrieben. Dabei sollte ich über Migration und Auswanderung aus meiner Perspektive schreiben, also aus der Perspektive einer Angehörigen der deutschen Minderheit, die in Rumänien geblieben ist. Ich fand das Thema interessant und bald merkte ich, dass ich sehr viel aus meiner eigenen Erfahrung zu erzählen habe. Die Entscheidung anderer, auszuwandern, hat praktisch mein ganzes Leben geprägt. Es wird in letzter Zeit viel über die Erfahrung der Auswanderung geschrieben, jedoch sehr wenig über diejenigen, die geblieben sind.Welches ist Ihre Motivation, in Rumänien zu leben und nicht, wie viele Ihrer Verwandten und Freunde, auszuwandern?Jeder hat seine eigenen Gründe, wegzugehen und diese sind unterschiedlich von Person zu Person. Ich konnte nie einen Grund fürs Weggehen finden. Eher Gründe, zu bleiben. Ich gehöre zu der Kategorie, die der Meinung ist: Wir wollen versuchen, etwas hier in Rumänien aufzubauen. Es ist jedoch nicht immer leicht. Zum Beispiel wird in Deutschland das Schreiben gefördert und es gibt hunderte von Stipendien und Preise. In Rumänien hingegen kaum, und man fühlt sich nicht wirklich ernst genommen. Man sollte sich aber nicht darüber beklagen, sondern aktiv etwas tun, damit Schriftsteller in Rumänien mehr gefördert werden.Was planen Sie als Nächstes?Gerade bin ich von der Premiere meines neuesten Stückes „Ein paar seltsame Tage“ am Staatstheater in Großwardein (Oradea) zurückgekehrt. Und ich warte gespannt auf den Probenanfang im Oktober eines anderen neuen Stückes, „Es ist nichts passiert“, das ich zusammen mit anderen zwei Theaterautoren geschrieben habe. Im Spätherbst/Winter plane ich dann, noch ein Stück zu schreiben. Es kann sein, dass ich „Verschwinden“ erweitern werde, also dass eine Trilogie daraus wird, deren Handlung etwa 100 Jahre umfasst. Aber ich bin noch nicht sicher.WINTER 1989-1990MARTHAEDGAR, ihr ehemannEMMA, ihre tochterGERD, emmas freundKATHI, EDGARs tanteMAX, KATHIs Jugendliebe, seit 44 jahren totMAX: martha ist im november verschwundenin der nacht davor hatte es stundenlang geregnetund als der regen den kalten boden berührtebildete sich auf dem asphalt eine dünne eisschichtfunkelnd wie eine messerklingeich stand die ganze nacht am fenster bis auf der Straße leuteauftauchtensie gingen los um sich anzustellen für milchsie schlitterten rutschten tanztenim licht der laternenzwischen den glasbäumen hindurchdie blauen Oberleitungsbussesahen aus als hätte sie jemand in glitzerfolie gepacktden häusern waren über nacht eiszapfen gewachsenwie lange scharfe durchsichtige zahneund die angst wickelte sich um unseren hals wie ein schaldie entscheidung ganz allein wegzugehenohne irgendjemandem bescheid zu sagenhatte martha eines abends getroffenvor ein paar monatenMARTHA er war hierschon wiederEDGAR was will er nochMARTHA immer noch dasselbedas hausals gegenleistung für diepässeEDGAR soll er weiter träumenMARTHA wir kommen hier nie wegEDGAR wir kommen wegwir brauchen nur geduldMARTHA nach 15 Jahrenbin ich mit meiner geduld am endeEDGAR ich gebe kein haus herMARTHAdora war auch hiersie hat mir den mixer überlassen und zwei kleiderjeder darf 70 kilo mitnehmendas war’ssie hat gesagt sobald sie indeutschland istkauft sie sich einen neuen mixergestern habe ich müller getroffendrei wochen noch und sie gehenverkaufen beide häuserfür zwei häuser mit gartenkriegen sie 800 markEDGAR so gut wie nichtsMARTHA manchmal kommt es mir vor alle gehen wegaußer unsEDGAR lieber gehe ich nieals das haus einem scheißgeheimdienstler zu über-lassenMARTHA es ist nicht mehr unser hausEDGAR wie meinst du dasMARTHA die wändehaben jetzt ohrenEDGAR marthaMARTHA weißt du nochletzten mittwochhaben sie kathi auf die post bestelltsie haben ihr gesagt da wäre ein paket aus dem ausland auf ihrennamensie hat dort stundenlang gewartetam ende haben sie gesagt es sei eine verwechslungdas paket sei nicht für unsden ganzen morgen über war niemand zu hauseemma war in der schulewir waren arbeitensie waren hier um wanzen in die wände einzubauen edgarsie wollten sichergehen dass wir alle unterwegs warenund haben wanzen eingebautEDGARnur weil ein blöder postbote ein paar namen durcheinandergebrachthatheißt das noch lange nicht dass sie hören wollen was wir zu hauseredenMARTHAich will sehen wo sie diese scheißdinger eingebaut habenMartha rennt zur Wand und fängt an, daran zu kratzen.EDGDAR martha warteMAXmarthas wunsch wegzugehenwar an einem regnerischen augusttag erwachtals sie 12 jahre alt warund ein weißer lada vor dem haus parktedie kinder der straße umringten das autoaus dem stiegen marthas onkel tante und cousinaus deutschlandder onkel öffnete die tür des kofferraumser war voll mit langen in silberfolie gewickelten kaugummistreifen Zigarettenpackungen mit einem roten kreis darauf kaffee und schokolade jeder nahm sich was er wollte aus dem kofferraumnach einiger zeitvergaß martha das kleid mit den punkten drauf von ihrer tante das sieso sehr liebtevergaß auch wie der cousin sie später hinter dem hausan einer zigarette hatte ziehen lassenund ihr dann das küssen beigebracht hatte bis ihre lippen blau warenvon diesem ganzen tagerinnerte sich martha nur an den geruch von denen aus deutschlandeinen geruch nach frischer seifegenau diesen geruch bemerkte sie jedes malwenn die frauen von der post vor ihrer nase die pakete öffneten die sievon verwandten bekamund dabei etwas für sich selbst zurückbehieltenein paar nylonstrümpfe oder eine niveacremedas war für martha der geruch von deutschlandsie wusste immer dass sie eines tages dort hinkommen würdedie jahre vergingen schnellkeine zeit zum träumen weil man leben mussteauf einer fete bei einem ehemaligen mitschüler vom gymnasiumlernte martha edgar kennenweil sie das einzige mädchen war das nicht tanzteedgar kippte drei gläser cognacund ging zu ihrEDGAR tanzt duMARTHA nein siehst du dochEDGARdie frage war eher obdu mit mir tanzen willstMAXgenau in dem moment als edgar ihr die frage stelltewurde martha klar:wenn dein verlobter vor deiner nase sieben mal mit einer anderen tanzthast du vier möglichkeitenerstens: du kannst weiter auf deinem stuhl hocken und deine tränenrunterschluckenzweitens: du kannst hingehen und ihm eine ohrfeige verpassendrittens: du kannst nach hause gehenoderviertens: du kannst ihn eifersüchtig machenmartha entschied sich für viertens stand vom stuhl auf und sagteMARTHA jaMAXam sonntag danach lud edgar sie ins restaurant einund martha sagte jawenn du den ganzen tag auf einen anruf von deinem verlobtenwartestund er nicht anruftmusst du einfach ja sagen wenn dich jemand anders zum ausgeheneinlädtim restaurant roch es muffig und auf dem tisch stand eine vase mitnelkenmartha dachte vier bier sind ein bisschen viel für einen mannund fand ihn geizig weil er nur seinen anteil bezahlteals edgar sie eine woche später auf der straße bei der hand nahmgefiel ihr nicht dass seine handfläche verschwitzt warund trotzdem zog sie ihre hand nicht wegwenn dein verlobter deine freundin im kino begrapschtmusst du so schnell wie möglicheine entscheidung treffenEDGAR wir werden heiratenKATHIein athlet der die messlatte nicht hochlegtgewinnt nie eine medaillewenn du verstehst was ich meineEDGAR sie ist ein gutes mädchen undwir verstehen uns gutKATHIsie hat torschlusspanikdas ist allesman kann die panik in ihren augen sehenverwechsle nicht panik mit liebeEDGARkeine ahnung was du erwartet hasteine mischung aus gina lollobrigida und einsteinKATHIhättest du mir mitgeteilt dass du einen edelstahltopf heiratesthätt ich mich mehr gefreutEDGAR du hast schon immer gerne übertrieben tante kathiKATHI warst du wenigstens mit ihrim SchwimmbadEDGAR warumKATHI täusch ich mich oder hat sie krumme beinesie trägt immer diese komischen röckedie einzige möglichkeit ihre beine zu sehenist mit ihr ins Schwimmbad zu gehen EDGAR das ist nicht die einzige möglichkeitund ihre beine sind nicht krummKATHI du hast sie geschwängertach deshalbEDGAR jetzt redest du blödsinnKATHI dann verstehe ich nichtEDGARi c h verstehe nichtsie hat zwei arme zwei beine eine gute anstellungkeine ahnung was du sonst noch willstKATHIin meinem ganzen leben habe ich nieein paar gesehen das sich weniger liebtMAXam tag der hochzeitließ sich kathi beim damenfrisör locken drehenund zog die lackschuhe mit den hohen absätzen anzu ehren des brautpaarsein paar gläschen likörund alles war weniger schlimmes war eine wunderschöne hochzeitdoch die braut wusste nichtdass ihre neue familie probleme hattezwei jahre zuvorhatte sichedgars bruder raineram ganzen körper mit vaseline eingeriebensich in plastikfolie gewickeltund dann die donau schwimmend überquertbis nach jugoslawienes war der zweite versuchaus dem land zu fliehennachdem sie ihn beim letzten mal erwischt hattenund er zwei monate in haft warseitdem stand manchmal ein schwarzes auto vor dem hausund edgar wurde jede woche auf die wache bestelltals edgar ihr von seinem bruder erzähltewurde martha wütendaber es war zu spätes gab kein zurück mehremma war nämlich schon unterwegsdie jahre vergingen schnellkeine zeit zum träumenweil man leben mussteEMMA alles gute zum geburtstagtante kathiGERD das ist von unsKATHIzeig mal herach du scheißeich hasse braunaber was zum teufel sollst du ner alten oma schon kaufenals einen braunen schalweißt du wasich trage ihnnichts ist peinlicherals mit einem bein im grab zu stehen und sich anzuziehen wie einjunges mädchenapropos grabhabt ihr das von florescu gehörtals letzte woche sein vater gestorben istmussten sie dem alten seinen anzug anziehenweil der arme noch nicht mal einen anzug hatteaber passt aufnachdem er mit der beerdigung und allem fertig warkonnte florescu nirgends seine brotkarte findennach ein paar tagen hat er festgestelltdass er sie in der sakkotasche vergessen hattevon dem sakko in dem sie seinen alten begraben hattenalso stellt euch vorer musste ihn ausgraben um die karte zu holenweil er für so was niemals die erlaubnis gekriegt hätteging er mitten in der nacht auf den friedhofund machte das grab aufwas denn schätzchengeht’s dir nicht gutMARTHAwir sind beim essennicht wirklich der richtige anlassum über leichen zu sprechenKATHIes ist mein geburtstagnicht wirklich der richtige anlassein gesicht zu ziehen wie ein pudel der einen stromschlag gekriegt hatEDGAR will noch jemand suppeKATHIedgarhör auf mich so anzuglotzenmit dieser traurigkeit in den augenwas bin ich dennein vietnamesischer filmapropos filmmorgen läuft ein guter film im kinoauch wenn ich mich morgens um sechs anstellen muss ich geh trotzdemEDGARich stell mich morgen auch anich hab gehört sie kriegen in der kaufhalle orangen