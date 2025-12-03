



3. Dezember 2025

Theresa Schneider ist Landes- und Bundes-Preisträgerin des Geschichtswettbewerbs „Über Grenzen gezwungen“

Die Deportation der Siebenbürger Sachsen vor 80 Jahren war Anfang dieses Jahres ein bedeutender Gedenkanlass. Theresa Schneider, Schülerin der 11. Klasse am Maria-Merian-Gymnasium in Schkeuditz, nahm dieses historische Ereignis zum Anlass, sich mit der Geschichte ihrer eigenen Familie auseinanderzusetzen. In ihrem Wettbewerbsbeitrag mit dem Titel „Über Grenzen gezwungen – Die Deportation der Siebenbürger Sachsen“ erforschte sie die Verschleppung ihrer Urgroßmutter sowie deren Auswirkungen auf die Biografie und das Leben nachfolgender Generationen.

Theresa Schneider und Theodor Fuchs bei der Verleihung des Landespreises des Geschichtswettbewerbs „Bis hierher und nicht weiter“ des Bundespräsidenten im Zeitgenössischen Forum in Leipzig am 28. August 2025. Foto: Susanne Molzahn, Homepage gymnasium-schkeuditz.de Für ihre eindrucksvolle Arbeit wurden Theresa Schneider und Theodor Fuchs im August mit einem Landespreis des Bundeslandes Sachsen im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten unter dem Motto „Bis hierher und nicht weiter“ ausgezeichnet. Kürzlich erhielten sie und ihr Mitautor sogar einen 2. Preis auf Bundesebene des Wettbewerbs! Ganz herzliche Gratulation dazu! Katharina Bonicke, geb. Krauss, bei einem Besuch 1959 in der Heimat Holzmengen in sächsischer Tracht. Quelle: privat (Familie) Theresas Urgroßmutter, Katharina Bonicke, geb. Krauss, wurde im Alter von 19 Jahren am 15. Januar 1945 aus Holzmengen in das Lager Neproprejinsk in der Ukraine deportiert. Am 13. April 1947 wurde sie in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands entlassen, wo sie eine Familie gründete. Trotz der schwierigen Umstände hielt die Familie stets den Kontakt zu dem als „Heimat“ empfundenen Holzmengen aufrecht – ein Ort, den auch Theresa bis heute regelmäßig und gerne besucht. Für ihre eindrucksvolle Arbeit wurden Theresa Schneider und Theodor Fuchs im August mit einem Landespreis des Bundeslandes Sachsen im Rahmen des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten unter dem Motto „Bis hierher und nicht weiter“ ausgezeichnet. Kürzlich erhielten sie und ihr Mitautor sogar einen 2. Preis auf Bundesebene des Wettbewerbs! Ganz herzliche Gratulation dazu!Theresas Urgroßmutter, Katharina Bonicke, geb. Krauss, wurde im Alter von 19 Jahren am 15. Januar 1945 aus Holzmengen in das Lager Neproprejinsk in der Ukraine deportiert. Am 13. April 1947 wurde sie in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands entlassen, wo sie eine Familie gründete. Trotz der schwierigen Umstände hielt die Familie stets den Kontakt zu dem als „Heimat“ empfundenen Holzmengen aufrecht – ein Ort, den auch Theresa bis heute regelmäßig und gerne besucht. Anne Zeck

Schlagwörter: Deportation, Geschichte, Wettbewerb

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.