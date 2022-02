24. Februar 2022

Michelsberg-Film auf ARD alpha

Anlässlich des 80. Geburtstags von Peter Miroschnikoff am 25. Februar wird sein wohl bekanntester Film an zwei Abenden im Fernsehen gezeigt.

Peter Miroschnikoffs Dokumentation „Die Leute von Michelsberg. Ein Dorfporträt aus Siebenbürgen“ aus dem Jahr 1984 ist auf ARD alpha gleich drei Mal zu sehen: am 25. Februar von 20.15-21.00 Uhr, am 26. Februar von 22.45-23.30 Uhr und am Rosenmontag, 28. Februar, von 14.15-15.00 Uhr.

Schlagwörter: TV-Tipp, Miroschnikoff, Michelsberg, Film, Ankündigung

