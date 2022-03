Krieg in der Ukraine: IKGS in München engagiert sich

Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine hat eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Auch das seit über 20 Jahren bestehende Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München (IKGS) engagiert sich.

Zivilisten suchen vor Bomben Schutz in einer U-Bahn-Station der Kiewer Metro. Bildquelle: https://kmr.gov.ua/uk/ content/volodymyr-bondarenko-zaklykav-kyyan-obyednaty-zusyllya-zadlya-dopomogy-spivgromadyanam, CC-BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115575464

Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des IKGS, informiert in Rundmails wie auch auf der Instituts-Webseite https://www.ikgs.de über laufende Projekte und Aktionen: „In der Ukraine herrscht Krieg. Viele Freunde und Kollegen sind direkt oder indirekt betroffen und bedürfen unserer Unterstützung. Wir haben daher die Erscheinungsform unseres Podcasts DONAUWELLEN temporär umgestellt und versuchen, im Austausch mit unserer IKGS-Community regelmäßige Updates zur Lage zu veröffentlichen.“ Inzwischen sind bereits sieben Folgen erschienen, die man auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf Youtube abrufen kann: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoHHawBBD2eLuaFKzp3h_rXZ40RyayMrc #1: „Ich habe für diesen Zustand noch keine Worte“ – Die Lage in Czernowitz/Tscherniwzi mit Oxana Matiychuk (Zentrum Gedankendach)#2: Dienst nach Vorschrift an der polnischen Grenze – Die Lage in Lemberg/Lwiw mit Andreas Wenninger (ÖAW/Österreichische Botschaft)#3: „Wir wollen, dass der Westen einig ist“ – Lagebericht aus der Hauptstadt Kiew mit Olexiy Yakoviychuk (IKGS-Projektmitarbeiter/ #civilsocietycooperation)#4: Solidarität, Angst und Schweigen in der Republik Moldau#5: Kollektivverurteilung ist inakzeptabel – Bundesbeauftragter Fabritius zur Lage der deutschen Minderheit#6: „Wir wollen keinen Krieg“ – Lagebericht aus Czernowitz#7: Schriftstellerin Kateryna Mish­chenko zur Situation in KiewDarüber hinaus hat das IKGS gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Zentrum Gedankendach an der Jurij-Fedkowitsch-Universität Czernowitz/Tscherniwzi (Nordbukowina, Ukraine) die Spendenaktion für die Bukowina „Netzwerk Gedankendach“ ins Leben gerufen, um gezielt in der Region zu helfen. Mit den Spenden werden in direkter Zusammenarbeit zwischen IKGS München und Zentrum Gedankendach und mit Hilfe der Universität Suceava (Südbukowina, Rumänien) dringend benötigte Güter, Medikamente und Ausrüstungsgegenstände besorgt. Im Rahmen dieser Spendenaktion wurden schon über 27.000 Euro gesammelt. Die ersten Hilfsgüter sind bereits unterwegs, darunter Schlafsäcke, feste Winterstiefel und Funkgeräte.