16. August 2022

Rumänien – ein Schnellkurs

Am 31. August um 18.00 Uhr bietet das Gerhart-Hauptmann-Haus in Düsseldorf die Veranstaltung „Rumänien – ein Schnellkurs zu Geschichte und Gegenwart“ mit Prof. Dr. Winfrid Halder u. a. an.

Der Abend dient der Vorbereitung der Studienreise nach Rumänien vom 11.-19. September und wendet sich besonders an die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zugleich ist er aber offen für alle Interessierten, die sich kompakt über Grundzüge der Geschichte und der politischen Gegenwart des EU-Landes Rumänien informieren wollen. Mehr Infos: www.g-h-h.de

Schlagwörter: Düsseldorf, Vortrag, Rumänien, Gerhart-Hauptmann-Haus

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.