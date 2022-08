„Allerlei rund um den Wein“: KulturWochenende auf Schloss Horneck

Freude, Frohsinn und Lebenslust rund um die Weinkultur werden im Festsaal von Schloss Horneck zum Leben erweckt. Ein KulturWochenende mit dem Motto „Allerlei rund um den Wein“ findet vom 7.- 9. Oktober im Festsaal von Schloss Horneck statt. Die Gäste erwartet am Freitag ein Festmenü mit lokalen Weinen, eingebettet in ein unterhaltsames Programm mit Weinliedern verschiedener Genres; am Samstag ein Festprogramm mit Klassik, siebenbürgischen Liedern und Volkstänzen, einem Vortrag über Weinbau in Siebenbürgen, Schlossführungen und einem Bericht aus dem Vereinsleben des Schlossvereins.

Sie fasziniert und bezaubert, die liebliche Umgebung des Schlosses, vor allem der Blick auf den Weinberg „Himmelreich“ am Neckarufer mit seiner einzigartigen Steillage direkt hinter dem Schloss. Der Weinberg wurde von dem Deutschen Orden angelegt und ist etwa genauso alt, wie einige Weinbaugebiete in Siebenbügen. Kein Wunder, dass Wein und Weinbau Motto eines KulturWochenendes des Schlossvereins geworden sind. Am Freitag, denstartet das KulturWochenende, um 18.30 Uhr mit einer musikalisch-kulinarischen Soiree:Ein Festessen, bestehend aus einem Drei-Gänge-Menü mit passenden Weinen aus dem „Himmelreich“ wird von drei Künstlern musikalisch begleitet, als Ergebnis deren Begegnungen auf Schloss Horneck. Die Münchner Sängerin und Schauspielerin Bettina Ullrich, die an zwei Veranstaltungen auf Schloss Horneck zum heimlichen Publikumsliebling wurde, hat sich selbst, laut eigener Aussage in „Schloss Horneck, seine Umgebung und sein Publikum verliebt“. Sie tritt nun erstmalig mit zwei anderen Publikumslieblingen auf, Angela und Hans Seiwerth. Es werden Weinlieder aus Operetten erklingen, ebenso Lieder verschiedener Genres aus mehreren Jahrhunderten. Zwischendrin bietet sich die Gelegenheit zum Mitsingen und Mitschwingen. Lebensfreude, Lebenslust, die Liebe und der Wein werden im Mittelpunkt des Abends stehen. Wir freuen uns auf ganz besondere Stunden mit: Bettina Ullrich - Gesang und Moderation, Hans Seiwerth - Gesang und Gitarre, Angela Seiwerth – Gesang und Klavier.Am Samstag, dengibt es vormittags auf Wunsch der Teilnehmer einige Schlossführungen und um 11 Uhr einen aktuellen Bericht des Vereins mit Dr. Axel Froese.Nachmittags um 15 Uhr wird die namhafte Organistin, Kantorin und ehemalige Leiterin der Siebenbürgischen Kantorei, Ilse Maria Reich mit ihrem Sohn Christoph Reich – Gesang, den Auftakt des Kulturprogramms bieten. Ilse Maria Reich gehört zur Elite der Orgelvirtuosen aus Rumänien, ist international durch viele Konzertreisen und Aufnahmen bekannt. Sie spielt auf dem Cembalo eine Sonate von Felicia Donceanu. Danach stehen siebenbürgisch-sächsische Lieder von Georg Meyndt, bearbeitet von Prof. Heinz Acker, auf dem Programm mit: Christoph Reich, Bariton, Ilse Maria Reich am Klavier.Es folgen ein Vortrag über „800 Jahre Weinbau in Siebenbürgen“ und die Präsentation der Informationsbroschüre „Weinland Siebenbürgen“ mit Dr. Hans-Günter Zerwes. Danach heißt es „Siebenbürgen - Land voll Gold und Rebensaft“. Die Musikerin Andrea Kulin, Leiterin der Siebenbürgischen Kantorei, wird mit ihrem „Ensemble Tafelmusik“ einige siebenbürgisch-sächsische Lieder, die auf Weinfesten gesungen wurden, präsentieren. Andrea Kulin begleitet ihr Ensemble am Klavier und am Cembalo.Die Jugendtanzgruppe Heilbronn wird abends im Festsaal für den nötigen Schwung sorgen, so wie es traditionell auf siebenbürgischen Weinfesten üblich war. Bei siebenbürgischer Brotzeit und einem Gläschen Wein kann der Abend fröhlich ausklingen.Kulturpaten und Schlosskünstler machen auch dieses Wochenende möglich. Wir danken erneut dem Ehepaar Dr. Ortrud Graeser und Dipl.-Ing. Gerhardt Graeser, die auch diesmal die Basis des Festes (z. B. Festsaalmiete) unterstützen. Der Dank gilt auch dem Ehepaar Angela und Hans Seiwerth, die erneut als „Schlosskünstler“ auftreten, somit erneut auf Gage verzichten. Danke auch an alle ehrenamtliche Organisator*innen und Helfer*innen.Für diese und zukünftige Veranstaltungen suchen wir weitere Kulturpaten (die ab 500 Euro Spende mit einer Schlossurkunde geehrt werden) oder Spender, die mit kleineren Beiträgen dieses Fest oder weiter folgende Kulturveranstaltungen unterstützen.Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldebogen für das KulturWochenende verbindlich an. Anmeldebogen und Festprogramm sind herunterzuladen unter: https://schloss-horneck.de/kulturwochenende/ . Der Anmeldebogen kann auch angefordert werden: per Mail an: info[ät]schloss-horneck.de oder telefonisch: (0 62 69) 4 27 56 19. Schicken Sie bitte den ausgefüllten Bogen eingescannt per Mail zurück oder per Post an: Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V., Schloss Horneck 1, 74831 Gundelsheim.Zimmer und Plätze im Festsaal werden in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben.Bei Buchung des kompletten KulturWochenendes ist das Festprogramm am Samstag kostenfrei. Wer nur den Samstag bucht, zahlt 25 Euro Eintritt. Das Programm am Samstag ist nur als Gesamtpaket buchbar. Weitere Kosten sind im Anmeldebogen vermerkt.Dieses Wochenende ist vor allem den Mitgliedern des Schlossvereins gewidmet, die vor offizieller Ankündigung persönlich eingeladen wurden und buchen konnten. Andere Gäste sind (mit Anmeldung) auch sehr gerne gesehen, solange Plätze verfügbar sind.

Heidrun Negura