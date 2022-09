6. September 2022

Ausstellung in Nürtingen: Bronzeplastiken und Zeichnungen von Kurtfritz Handel

Mit einer Ausstellung ehrt die Galerie Forum Türk in Nürtingen den 2016 verstorbenen Frickenhäuser Künstler Kurtfritz Handel (1941-2016). Vom 11. September bis 3. Oktober 2022 werden in den Ausstellungsräumen der Villa Melchior Werke des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreisträgers 2009 gezeigt, dessen Schaffen von einem – gerade in heutigen Zeiten so dringend benötigten – optimistischen Lebensgefühl und tiefer Naturverbundenheit geprägt war.

Kurtfritz Handels Skulptur „Flötenspieler“ ist 1988 entstanden. „Natur und Mensch“ lautet der Ausstellungstitel und dies sind auch die Themen, die Kurtfritz Handel zeit seines Lebens als Fundament und Einheit bezeichnet hat. Dem Schöpfer des modernen „Bambis“ ging es in seiner Kunst stets um eine Verdichtung der Wahrnehmung und die Konzentration auf das Wesentliche. Meist war es die „flüchtige Zeichnung“, die den Beginn einer Suche nach plastischen Lösungen markierte. „Kurtfritz Handel hat eine eigene, unverkennbare plastische Handschrift entwickelt“, sagte Prof. Dr. Albrecht Leuteritz einst über den Künstler. „In ihr vereinigen sich in gelungener Synthese impressive und expressive Ausdrucksformen. Die thematische Spannbreite seiner Werke ist groß. Sie reicht von eindrucksvollen Portraitköpfen über phantastische Figuren und Architekturen bis hin zu idyllischen Landschaften. Man ist immer wieder von neuem von dem Einfallsreichtum und der Gestaltenvielfalt seiner Bronzeplastiken überrascht.“



Die Ausstellung im Forum Ilse und K.H. Türk e.V. in der Villa Melchior, Neckarstraße 13 in 72622 Nürtingen ist vom Samstag und Sonntag, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Vernissage ist am 11. September um 11.30 Uhr in der Villa Melchior. Begrüßung durch Dieter Rommel und Susanne Ackermann, Kulturamtsleiterin. Einführung durch Ines Handel.

