Neuer Kirchenburgenkalender

Kulturerbe Kirchenburgen e.V. setzt die schöne Tradition der Herausgabe eines Kirchenburgenkalenders auch für nächstes Jahr fort. Bietet doch die Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgens einen unerschöpflichen Fundus an interessanten Motiven.

Bodendorf schmückt das Titelbild des ­Kalenders 2023. Foto: Anna Huber

Auch für die Ausgabe 2023 haben wir zwölf bekannte und weniger bekannte Kirchen und Kirchenburgen gefunden, die wir Ihnen im Kalender vorstellen. Jeweils mit einem großen Gesamtbild, einem kleinen Foto eines besonderen Details und einem kurzen prägnanten Text werden die Bauwerke ins rechte Licht gerückt. Besonderes Augenmerk richten wir auf die Kirche in Schmiegen, die unser Verein gepachtet hat und sie eigenständig bewirtschaften wird.Bestellungen für die Kalender werden ab sofort angenommen. Die Auslieferung erfolgt ab der zweiten Hälfte Oktober 2022. Der Einzelpreis beträgt 8 Euro, zuzüglich Portos. Größere Mengen für Veranstaltungen oder HOGs können gerne auf Anfrage auch abgeholt werden. Die Bestellungen erfolgen über Hildegard Kijek, Telefon: (07031) 7352201, oder per E-Mail an: info [ät] kulturerbe-kirchenburgen.de. Der Erlös aus dem Verkauf der Kalender kommt komplett den Vereinsprojekten zugute. Weitere Infos auf unserer Homepage www.kulturerbe-kirchenburgen.de

Hildegard Kijek, Pressereferentin