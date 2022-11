7. November 2022

Umfassende Dokumentation: Siebenbürgische Silberarbeiten und Schmuck

Der Heilbronner Auktionator Dr. Jürgen Fischer hat aus Anlass seines 80. Geburtstages am 20. Oktober seine private Sammlung siebenbürgischer Silberarbeiten und siebenbürgischen Schmucks veröffentlicht. Der aus Hermannstadt stammende Sammler hat seit den 1980er Jahren Silber gesammelt. In der Sammlung befinden sich so außergewöhnliche Stücke wie ein Humpen aus dem Jahr 1680, der aus der Sammlung seines Urgroßvaters Hugo Lüdecke stammt, und ein Pokal, welchen der Hermannstädter Silberschmied Sebastian Hann 1697 für den Zaren Peter der Große gefertigt hat. Der zweibändige Katalog dokumentiert in Text und Bild die 187 wertvollen Stücke seiner privaten Sammlung.

Deckelhumpen „Semriger Kanne I", Hermannstadt, Meister Sebastian Hann, um 1680, aus der Sammlung des Urgroßvaters Juwelier Hugo Lüdecke aus Hermannstadt Die Sammelleidenschaft wurde Dr. Jürgen Fischer geradezu in die Wiege gelegt. Sein Urgroßvater, der Hermannstädter Juwelier Hugo Lüdecke, war ein ­begabter Goldschmied sowie bedeutender Sammler siebenbürgischer Goldschmiedekunst und Lieferant unter anderem für die Rothschilds. Von frühester Jugend an begeisterte Fischer das Schaffen im Kunsthandwerk, die Ästhetik, Formgebung und Verarbeitung von Edelmetallen. Das handwerkliche und künstlerische Schaffen der Schöpfer großartiger Werke edlen Schmucks, kostbarer Tafelaufsätze, Platten und Becher, kunstvoller Beschläge, reich verzierter Gegenstände für rituelle und religiöse Zeremonien fesseln den Sammler bis heute. Tulpenpokal für den Zaren „Peter der Große", Hermannstadt, Sebastian Hann, um 1688 Die private Sammelleidenschaft, in die Jürgen Fischer über die Jahrzehnte viel Herzblut und Leidenschaft gesteckt hat, verband sich mit dem geschäftlichen Schwerpunkt des Heilbronner Auktionshauses Dr. Fischer (Internet: https://www.auctions-fischer.de ), das für die professionelle Betreuung großer und bedeutender privater Sammlungen einen Namen hat, seitdem das Auktionshaus im Jahr 1976 in Heilbronn seinen Anfang nahm. Bald steht die 300. Auktion des Hauses Dr. Fischer an, das inzwischen von seiner Tochter Monia Becker geführt wird. Mühlenspiel (Trinkspiel), Hermannstadt, Meister Jakob Schliesser, 1650, verwandelt Wasser zu Wein Die fachliche Dokumentation der Sammlung ist der Kunsthistorikerin Dr. Daniela Dâmboiu vom Brukenthal-Nationalmuseum in Hermannstadt zu verdanken. Erstmals dokumentieren die Kataloge auch alle bisher bekannten Punzierungen (Meistermarken) der Siebenbürger Gold- und Silberschmiede. Die Kataloge sind damit ein wichtiges Nachschlagewerk für Sammler und Museen: „Die große Anzahl und Vielfalt der Arbeiten ermöglicht es, die stilistische Entwicklung der siebenbürgischen Goldschmiedearbeiten von der Gotik bis hin zum Biedermeier zu untersuchen", urteilt die Expertin. Marienheftel, Hermannstadt, um 1550

Schlagwörter: Schmuck, Siebenbürgen, Silber, Katalog

