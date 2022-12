28. Dezember 2022

Frauentagung in Göppingen

Am 22. Oktober fand im Vereinsheim in Göppingen die traditionelle Jahrestagung der Frauenreferentinnen statt. Die jährlichen Tagungen sollen die Frauen aus den Kreisgruppen zusammenbringen und ihnen Gelegenheit zum Austausch bieten. Ziel ist, das siebenbürgisch-sächsische Brauchtum zu pflegen und an zukünftige Generationen weiterzugeben. Mein Wunsch ist, möglichst viele Frauenreferentinnen auf Landes- und Bundesebene kennenzulernen, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Ziele zu setzen und schließlich diese dann in den Kreisgruppen des Landes Baden- Württemberg umsetzen.

Teilnehmerinnen der Frauentagung in Göppingen. Foto: Maria Bertleff Das Thema der Tagung war „Scherenschnitt“. Diese Technik wurde von Brigitte Konnerth vorgestellt und erklärt. Es sollte Weihnachtsdeko für Tische und Fenster hergestellt werden. Es begann eine rege Tätigkeit, an deren Ende die wunderbarsten Kunstwerke entstanden waren. Unterdessen hatten fleißige Helfer ein leckeres Mittagessen vorbereitet, das regen Zuspruch fand.



Nach dem Mittagessen wurden wir von Bernhardt Staffendt mit seinem Akkordeon überrascht. Es wurden gemeinsam volkstümliche Lieder aus der Heimat gesungen. Bei Kaffee, Kuchen und Kipfel wurden zwölf Jahre Frauentagung in einer Bildershow dargestellt. Von Lichtert und Palukes-Variationen über Scherenschnitte und Ostereier häkeln, filzen oder bemalen, Hardanger, sticken bis hin zu Keramikmalerei wurden lehrreiche Frauentagungen in Erinnerung gebracht.



Wir möchten uns bei allen fleißigen Helferinnen und Helfern für diese toll organisierte und durchgeführte Tagung bedanken. Insbesondere möchten wir Brigitte Konnerth erwähnen, die das Thema Scherenschnitt vorbereitet und mit ihrem Küchenteam die Verpflegung übernommen hat.



