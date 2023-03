Securitate-Band von Stefan Sienerth in zweiter Auflage erschienen

Nachdem die erste Auflage – sie wurde im Hardcover-Format herausgegeben – des im August 2022 erschienenen Buches „Bespitzelt und bedrängt – verhaftet und verstrickt“ von Stefan Sie­nerth fast vollständig vergriffen ist, hat der Berliner Verlag für wissenschaftliche Literatur Frank & Timme nun eine zweite, kartonierte Ausgabe, die preisgünstiger ist, auf den Markt gebracht.

Ein besonders tragisches Schicksal war dem Dichter Georg Hoprich beschieden, von dem Sienerth bereits 1983 einen auch für sich selbst riskanten Gedichtband herausgebracht hatte. Unser Bild: Foto von Hoprichs Grabstein in Thalheim, aufgenommen im Oktober 2022 von Konrad Klein

In der umfangreichen Veröffentlichung werden anhand der seinerzeit vom kommunistischen Geheimdienst gehorteten, nun der Forschung zugänglich gewordenen Securitate-Akten Erfahrungen bedeutender rumäniendeutscher Schriftsteller (Erwin Wittstock, Wolf von Aichelburg, Moses Rosenkranz, Paul Schuster, Oskar Pastior, Georg Hoprich u.a.) und Geisteswissenschaftler (Harald Krasser, Hermine Pilder-Klein, Carl Göllner, Heinz Stănescu u.a.) mit der rumänischen Sicherheitsbehörde detailliert beschrieben. Die „quellennah nachgezeichneten, erschütternden Lebenswege“, heißt es im Werbetext des Verlages, „bezeugen zivilen Mut und beeindruckendes Verhalten. Die geschilderten Situationen moralischen Versagens gewähren Einblick in Abgründe seelischer Befindlichkeiten in Zeiten totalitärer Willkür.“Die Studiensammlung von Prof. h.c. Dr. Dr. h.c. Stefan Sienerth, dem ehemaligen wissenschaftlichen Mitar­beiter und Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität München, zudem Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreisträger 2011, hat nicht nur eine für ein Fachbuch beachtliche Leserzahl erreicht, sondern auch bei der Kritik bemerkenswert positive Resonanz gefunden. Prof. Dr. Anton Sterbling, der bekannte Soziologe und Osteuropa-Historiker, der zu den Gründungsmitgliedern der legendären Aktionsgruppe Banat gehört, hat in einer langen und gut dokumentierten Rezension, die in Folge 16 der Siebenbürgischen Zeitung vom 17. Oktober 2022, Seite 11 (siehe auch SbZ Online vom 21. Oktober 2022 ), wie auch in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) abgedruckt wurde, auf die Relevanz und Bedeutung der wissenschaftlichen Beiträge von Stefan Sienerth hingewiesen. Es liege nun, schreibt Anton Sterbling, der 1970 als Schüler am Großsanktnikolauser Gymnasium versucht hatte, über die jugoslawische Grenze in den Westen zu gelangen, dabei geschnappt und daraufhin ins Gefängnis kam, „ein notwendiges, für das Verständnis eines dunklen und belastenden Kapitels der Geschichte des Kommunismus, seiner repressiven Herrschaftsmechanismen wie auch des rumäniendeutschen kulturellen und literarischen Lebens unverzichtbares Buch vor.“ (ADZ) Die Ausführungen des Verfassers seien „mustergültig in ihrer durchgängig konsequenten Verbindung von wissenschaftlicher Sachlichkeit mit trefflichen, intellektuell scharfsinnigen Analysen, die in ihren Bewertungen zumeist sehr zurückhaltend erscheinen und die dargelegten Fakten sprechen lassen, aber gerade deshalb umso wirkungsvoller und überzeugender erscheinen.“ (Ebenda)Ähnlich schätzt die Veröffentlichung Sienerths auch der Osteuropa-Historiker und gute Kenner vor allem der siebenbürgisch-ungarischen Geschichte Dr. Franz Sz. Horváth ein. In seiner im renommierten Portal literaturkritik.de vom 23. November 2022 veröffentlichten ausführlichen Besprechung schreibt er, Sienerths Aufsätze seien „allen zu empfehlen, die sich konkret für rumänische und rumäniendeutsche Zeit- und Literaturgeschichte oder allgemein für das Funktionieren geheimdienstlicher Abläufe und den stalinistischen Terror, der den Alltag in den 1950er Jahren im Ostblock bestimmte, interessieren.“ Dem Verfasser gelinge es, „aufgrund seiner stupenden Kenntnisse, den (Securitate)-Akten faszinierende Geschichten zu entlocken, die es den LerserInnen beinahe unmöglich machen, das Buch aus der Hand zu legen.“ (Ebenda)Einen ähnlichen Eindruck hat die Lektüre der Studiensammlung von Stefan Sienerth auch beim Erlanger Slavistik-Professor Dr. Klaus Steinke, der in den 1970er Jahren als Gastlektor an den germanistischen Lehrstühlen in Jassy und Bukarest wirkte, hinterlassen. Klaus Steinke schlussfolgert in seiner Besprechung, die im digitalen Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft erschienen ist, der Verfasser führe den Leser „mit seinen Untersuchungen in eine kafkaeske Welt“, man fühle sich, „wenn man die geschilderten Vorgänge auf ihre innere Logik und Substanz“ prüfe, „wie in einem absurden Theaterstück. Alle Versuche der Delinquenten, sich zu rechtfertigen und dem Albtraum zu entkommen, blieben zum Scheitern verurteilt. Das Ceauşescu-Regime ist zwar letztendlich gescheitert, aber an seine Stelle sind etliche neue getreten. Man sollte diese Untersuchungen nicht nur als kompetente und aufrüttelnde Dokumentation, sondern auch als ständige Warnung verstehen.“Kompetent zu Stefan Sienerths Buch hat sich – last but not least – auch Dr. Ingeborg Szöllösi, die für Südosteuropa zuständige Germanistin und Mitarbeiterin des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Potsdam, in einer lesenswerten Rezension geäußert, die in Heft 2/2022 (S. 173-178) in der vom IKGS herausgegebenen Zeitschrift Spiegelungen veröffentlicht wurde. Nach der Lektüre des Buches, bilanziert die Rezensentin, sei „die Versuchung groß, Goethes hymnischen Appell ,Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!‘ zu hinterfragen. Bis auf wenige Lichtblicke breitet sich auf Hunderten von Buchseiten des Menschen Erbärmlichkeit aus – durchsetzt von menschlichem Elend und Leid, gefolgt von Gram und Gewissensbissen.“