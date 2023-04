In Meerane: Roland Barwinsky spricht über Siebenbürgenreisen

Der frühere DDR-Bürger Roland Barwinsky, Deutschlands bekanntester Tramper, berichtet am 14. April, 19.00 Uhr, im Meeraner Kunstverein e.V., „Kunsthaus“, Markt 1, 08393 Meerane (Landkreis Zwickau), über seine Reisen nach Siebenbürgen. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

Roland Barwinsky beim Pressereferentenseminar der Siebenbürgischen Zeitung im März 2023. Foto: Siegbert Bruss

Bereits im vergangenen Jahr trug Barwinsky in der Galerie ART IN in Meerane seine spannenden Reiseberichte vor. Am 14. April lädt er erneut zum Vortrag „Der Mann am Straßenrand“ ein, da vieles in den Berichten bislang nur berührt wurde. Barwinsky, aus dem südthüringischen Hirschberg, hat sein Herz an Rumänien, besonders an den wunderschönen Landstrich und die Menschen in Siebenbürgen verloren. Aufgewachsen in der DDR, bereist er seit den 1980er Jahren das Land regelmäßig als Tramper. Das tut er auch heute noch leidenschaftlich gern mit 60 Jahren. Was ihm dabei Autotüren und Herzen öffnet, gibt den Gästen Einblick in die Lebensräume der Siebenbürger Sachsen.