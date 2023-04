Wolfi Klein zu Gast in Stuttgart

Am Freitag, dem 28. April, um 19.00 Uhr findet im Rahmen der Stuttgarter Vortragsreihe eine musikalische Lesung mit Wolfi Klein im Haus der Heimat, Schlossstraße 92, in Stuttgart statt. Hier die Einladung des gebürtigen Hermannstädters Wolfi.

Wolfgang Kein bei einer Lesung 2015 in Heilbronn. Foto: Hildegard Klein

„Wir haben vor, den Besuchern einen schönen Abend mit Geschichten & Gedichten aus beiden ,Heimaten‘ zu bieten – klar, nur brave und anständige Geschichten. Dafür ist Wolfi schließlich bekannt. Am Kindertag geboren in Hermannstadt, lebt er seit 43 Jahren glücklich mit seiner Familie im schönen Mainz am Rhein. Nach über 40 Jahren harter Nachtarbeit in drei bekannten Mainzer Kneipen setzt er sich dieses Jahr zur Ruhe und widmet sich ganz seinem Hobby, der Schreiberei. Luna, Andreea und Kai machen Musik. ,Ein Kessel Buntes‘, wie Cousine Andreea Manyak meinte. Sie haben ein schönes, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Anschließend gibt‘s was zum Essen und Trinken sowie wilde Umarmungen.“Wir bitten um Anmeldung in der Landesgeschäftsstelle, Telefon: (0711) 6150064, oder E-Mail siebenbuerger-sachsen-bw [ät] t-online.de.