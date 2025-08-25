25. August 2025
Krimilesung beim Spätsommerfest in Dortmund
Das Landeskulturreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen veranstaltet gemeinsam mit der Kreisgruppe Dortmund und Umgebung eine Krimilesung mit Lioba Werrelmann. Die Lesung findet im Rahmen des kreisgruppeneigenen Spätsommerfestes am 13. September im Jakobusgemeindehaus, Eichendorffstraße 31, in Dortmund statt. Das Spätsommerfest beginnt um 14.00 Uhr, die Lesung findet um 15.00 Uhr statt (siehe unten auch Ankündigung der Kreisgruppe Dortmund).
Die in Köln lebende Bestsellerautorin Lioba Werrelmann liest aus ihrem zweiten siebenbürgischen Kriminalroman „Tödlicher Winter“, erschienen 2024 im Eichborn-Verlag. Die Autorin ist bereits beim Heimattag in Dinkelsbühl und bei mehreren siebenbürgischen Lesungen aufgetreten. Der Eintritt ist frei.
14.00 Uhr: Begrüßung mit Kaffee und Kuchen, Auftritt des Saxonia-Chors
15.00 Uhr: Lesung der Krimiautorin Lioba Werrelmann aus ihren Büchern „Tod in Siebenbürgen“ und „Tödlicher Winter“ in Kooperation mit dem Landeskulturreferat, anschließend Gesprächsrunde mit der Autorin und Signiermöglichkeit
16.00 Uhr: Auftritt der Tanzgruppe
16.30 Uhr: Grillfest mit Mici, Würstchen, Krautsalat und Fladenbrot
Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke können mit Wertmarken erworben werden. Neben unseren Mitgliedern sind auch Freunde und Interessierte an unserem Verbandsleben herzlich willkommen. Um das Fest besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bei Martha Koch-Wagner, Telefon: (0176) 23744556, E-Mail: martha-koch [ät] gmx.net, oder bei Emma Moder, Telefon: (02304) 51226 bzw. (0176) 42233064. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.
Kreisgruppe Dortmund und Umgebung: Spätsommerfest mit buntem ProgrammDie Kreisgruppe Dortmund lädt für den 13. September zu einem Spätsommerfest mit Mici und Kulturprogramm im evangelischen Jakobus-Gemeindehaus, Eichendorffstraße 31, 44143 Dortmund-Wambel, herzlich ein.
Der Vorstand
