



25. August 2025

Krimilesung beim Spätsommerfest in Dortmund

Das Landeskulturreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen veranstaltet gemeinsam mit der Kreisgruppe Dortmund und Umgebung eine Krimilesung mit Lioba Werrelmann. Die Lesung findet im Rahmen des kreisgruppeneigenen Spätsommerfestes am 13. September im Jakobusgemeindehaus, Eichendorffstraße 31, in Dortmund statt. Das Spätsommerfest beginnt um 14.00 Uhr, die Lesung findet um 15.00 Uhr statt (siehe unten auch Ankündigung der Kreisgruppe Dortmund).

Lioba Werrelmann las aus ihrem Krimi „Tod in Siebenbürgen“ beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen 2024 in Dinkelsbühl (diese Zeitung berichtete). Foto: Gunter Roth Die in Köln lebende Bestsellerautorin Lioba Werrelmann liest aus ihrem zweiten siebenbürgischen Kriminalroman „Tödlicher Winter“, erschienen 2024 im Eichborn-Verlag. Die Autorin ist bereits beim Heimattag in Dinkelsbühl und bei mehreren siebenbürgischen Lesungen aufgetreten. Der Eintritt ist frei. Kreisgruppe Dortmund und Umgebung: Spätsommerfest mit buntem Programm Die Kreisgruppe Dortmund lädt für den 13. September zu einem Spätsommerfest mit Mici und Kulturprogramm im evangelischen Jakobus-Gemeindehaus, Eichendorffstraße 31, 44143 Dortmund-Wambel, herzlich ein.



14.00 Uhr: Begrüßung mit Kaffee und Kuchen, Auftritt des Saxonia-Chors

15.00 Uhr: Lesung der Krimiautorin Lioba Werrelmann aus ihren Büchern „Tod in Siebenbürgen“ und „Tödlicher Winter“ in Kooperation mit dem Landeskulturreferat, anschließend Gesprächsrunde mit der Autorin und Signiermöglichkeit

16.00 Uhr: Auftritt der Tanzgruppe

16.30 Uhr: Grillfest mit Mici, Würstchen, Krautsalat und Fladenbrot



Der Eintritt ist frei, Essen und Getränke können mit Wertmarken erworben werden. Neben unseren Mitgliedern sind auch Freunde und Interessierte an unserem Verbandsleben herzlich willkommen. Um das Fest besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung bei Martha Koch-Wagner, Telefon: (0176) 23744556, E-Mail: martha-koch [ät] gmx.net, oder bei Emma Moder, Telefon: (02304) 51226 bzw. (0176) 42233064. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme. Der Vorstand

