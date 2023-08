15. August 2023

Dank für die Spenden an das Teutsch-Haus

Für das Zentralarchiv der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien im Teutsch-Haus in Hermannstadt sind seit dem in der Siebenbürgischen Zeitung, Folge 4 vom 13. März 2023, Seite 2, veröffentlichten Aufruf über 6750 Euro an Spenden eingegangen. Den rund 90 Personen/Familien, die das Archiv mit einer Spende bedacht haben, möchten wir hiermit unseren herzlichen Dank aussprechen.





Wenn Sie für die Arbeit der Kirche und des Archivs eine Spende überweisen möchten, können Sie das mit den nachstehenden Daten tun. Kontoinhaber: Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Bank: Banca Comercială Română – Sucursala Sibiu, IBAN: RO79 RNCB 0227 0360 6026 0002, SWIFT/BIC: RNCBROBU, Verwendungszweck: Teutsch-Haus (Russlanddeportation) Die Aktion der Entschädigungsverfahren für die Nachkommen ehemals zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportierter Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen hat kein Enddatum und so treffen immer noch Anfragen an das Zentralarchiv ein. Wo immer es möglich ist, stellt das Archiv bzw. die Kanzlei des Landeskonsistoriums die Bestätigungen über die Deportation aus, um so den Nachkommen zu helfen. Dafür werden keine Gebühren erhoben. Umso mehr ist es für unsere Einrichtung eine Hilfe, wenn diejenigen, die aufgrund der Bestätigungen nun Entschädigungszahlungen erhalten, die Arbeit im landeskirchlichen Archiv mit einer Spende unterstützen. Vielen Dank dafür!Wenn Sie für die Arbeit der Kirche und des Archivs eine Spende überweisen möchten, können Sie das mit den nachstehenden Daten tun. Kontoinhaber: Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din România, Bank: Banca Comercială Română – Sucursala Sibiu, IBAN: RO79 RNCB 0227 0360 6026 0002, SWIFT/BIC: RNCBROBU, Verwendungszweck: Teutsch-Haus (Russlanddeportation) Dr. Gerhild Rudolf, Leiterin des Teutsch-Hauses

Schlagwörter: Teutsch-Haus, Hermannstadt, Spenden, Dank, EKR

