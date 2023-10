15. Oktober 2023

Schabel zum Präsidenten der European Coating Society gewählt

Prof. Dr. Wilhelm Schabel, Principal Investigator des Exzellenzcluster POLiS (Post Lithium Storage), ist zum neuen Präsidenten der European Coating Society (ECS) bis 2027 gewählt worden. Die Wahl fand während der Sitzung des Wissenschaftlichen Komitees und des Board of Directors auf der 22. ECS 2023 von 12. bis 15. September in Paris statt. Der 1973 in Zeiden geborene Hochschullehrer für Verfahrenstechnik lehrt und forscht am Karlsruher Institut für Technologie.

Das European Coating Symposium und die European Coating Society (ECS) vereinen und repräsentieren seit 1995 die europäischen Beschichtungsgemeinschaften mit Mitgliedern aus Wissenschaft, Bildung, Industrie und anderen Bereichen in ganz Europa. Ihre Aufgabe ist es, die Beschichtungswissenschaft und Beschichtungstechnologie in Europa zu stärken und zu unterstützen und insbesondere neu entstehende Kernkompetenzen in Beschichtungsanwendungen in den Bereichen erneuerbare Energieumwandlung und -speicherung zu fördern.

Schlagwörter: Schabel, Wissenschaft, Wahl, Präsident, Europa

