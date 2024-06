Stadtrat in Bietigheim-Bissingen: Dr. med. Alfred Theil im politischen Aufwind

Dr. med. Alfred Theil, unser Landsmann, hat es geschafft! Am 9. Juni wurde er in den Gemeinderat von Bietigheim-Bissingen gewählt. Es bleibt wichtig, im Prozess der umfassenden Integration in die hiesige Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland auch den Schritt in die eminent politische Welt zu wagen und zu beschreiten. In Siebenbürgen war es im Prinzip so, dass sich immer wieder Menschen in den Dienst der (Dorf- oder Stadt-)Gemeinschaft gestellt haben. Ohne diesen Dienst konnte die Gemeinschaft nicht wirklich existieren. Die Selbstverwaltung (Gebietsautonomie), die freie Wahl eigener Beamter, Richter, Pfarrer sowie das Privilegium der eigenen Gerichtsbarkeit unter Anwendung des eigenen Gewohnheitsrechts waren bei den Siebenbürger Sachsen jahrhundertelang nach ihrer Einwanderung rechtlich gesichert. Dies wurde vielfach besonders heuer bei der Beurteilung des 800-jährigen Andreanums, des Goldenen Freiheitsbriefes der Siebenbürger Sachsen von 1224 von König Andreas II., umfassend zur Sprache gebracht.

Dr. med. Alfred Theil ist neuer Stadtrat in Bietigheim-Bissingen. Fotos: Agentur Bietigheim-Bissingen

Wahlplakat mit Dr. med. Alfred Theil

Dr. med. Alfred Theil befindet sich – wie weitere Landsleute während der letzten Jahrzehnte (an prominenter Stelle sei hier der politische Weg von Dr. Bernd Fabritius hervorgehoben) – mit seiner erfolgreichen Kandidatur in Bietigheim-Bissingen somit auf einem guten Weg der de facto Nachfolge siebenbürgisch-sächsischen demokratischen Wirkens im Sinne des Andreanums.Dr. med. Alfred Theil stammt aus Jaad bzw. Bistritz in Nordsiebenbürgen, ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Töchtern. Er ist Zahnarzt mit hohem beruflichem und gesellschaftlichem Engagement und natürlich in besonderem Maße im Bereich Medizin aktiv. Seit 1989 führt er erfolgreich seine Zahnarztpraxis (inzwischen mit seiner Tochter Diana) mit eigenem zahntechnischem Labor und beschäftigt 13 Angestellte. Er verkörpert eine Mischung aus umfassender Erfahrung und leidenschaftlichem Einsatz für die Gemeinschaft. Sein Engagement geht weit über die Grenzen seiner Praxis hinaus. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen ist er bestrebt, die Stadt für die jüngere Generation attraktiver zu gestalten. Er ist überzeugt, dass ein modernes Krankenhaus und ein leistungsstarkes Ärzteteam auch in Bietigheim-Bissingen unverzichtbar sind und kämpft für die Sanierung und den Erhalt dieses Krankenhauses. Ihm geht es ebenso um passende Kinderbetreuung und erfolgreiche Schulen, um breit angelegte Jugendförderung, um ehrenamtliches Engagement sowie um die Förderung des Breiten- und Spitzensports sowie weiterer kultureller Angebote in der Stadt.Er ist in mehreren Berufsorganisationen aktiv (Deutsche Gesellschaft für Implantologie, Verein deutscher Zahnärzte, Dentimed Ludwigsburg). Besonders hervorzuheben ist sein Einsatz in der Arbeit mit jungen Menschen. Er hat Patenschaften für sieben Kindergärten übernommen. Zusätzlich trägt er zur Qualität der Ausbildung im zahnmedizinischen Bereich bei, indem er zusammen mit seiner Ehefrau im Prüfungsausschuss für zahnmedizinische Fachangestellte mitwirkt und ausbildet.Fredi Theil ist ein langjähriger Unterstützer auch der Handballer der SGBBM (Männer und Frauen) und der Eishockey-Mannschaft Steelers sowie des Tennisclubs Bietigheim, wo er aktiv in der Herrenmannschaft 55-2 aktiv mitspielt. Sein besonderes Augenmerk liegt auf der Jugendförderung. Er ist Gründer und Mitglied des Fördervereins der Hillerschule und Mitglied im Förderverein der Gymnasien im Ellental, wo seine drei Töchter erfolgreich das Abitur abgelegt haben. Außerdem ist er im Bereich des Verbandes und der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften tätig: etwa als Vorstandsmitglied in der HOG Jaad und in der HOG Bistritz-Nösen.Das, was er als Mediziner anpackt, gelingt ihm vortrefflich, seine sozialen Aktivitäten sind ebenfalls hoch einzuschätzen. Gleichzeitig sieht er in der Kinderbetreuung und einem effektiven Bildungs- und Erziehungssystem eine fundamentale Basis, die sowohl für die Eltern als auch für die Kinder von entscheidender Bedeutung für einen guten Start ins Leben sind. Seine vielfachen, positiven Fähigkeiten liegen in seiner langjährigen Kompetenz und seinem langjährigen Engagement.Mit wohlüberlegten, realistischen und zukunftsträchtigen Themen hat er sich im baden-württembergischen Kommunalwahlkampf für ein Mandat als Stadtrat von Bietigheim-Bissingen von Seiten der CDU beworben und war am 9. Juni erfolgreich. Er dankt allen Wählerinnen und Wählern für deren Votum und ist bestrebt, im Sinne seiner im Wahlkampf geäußerten Anliegen wirksam zu sein. Und wir danken ihm für sein Engagement. Herzliche Gratulation.

Horst Göbbel