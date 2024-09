Meilenstein in der siebenbürgischen Familienforschung: Eine halbe Million Personendatensätze in der Genealogie-Datenbank der Siebenbürger Sachsen

Seit nunmehr 16 Jahren arbeiten zahlreiche Familienforscher im Projekt „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“ unermüdlich an der Digitalisierung der Daten aus den Kirchenbüchern der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Zusätzlich erfassen sie auch Informationen von Auswanderern nach Amerika, Kriegsteilnehmern, Russland-Deportierten und werten weitere Quellen aus, wie Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Find a Grave, Österreichisch-Ungarische Verlustlisten aus dem 1. Weltkrieg und viele mehr. Das Ergebnis dieser akribischen Arbeit kann sich sehen lassen: Entstanden ist eine umfangreiche genealogische Datenbank, die beim Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e.V. (kurz VGSS) im Internet aufrufbar ist.

Startseite der Genealogie-Datenbank

Anmeldung an der Datenbank

Statistiken der Datenbank

Zwei Vorfahren-Generationen von Stephan Ludwig Roth

Vor kurzem wurde die Marke von 500.000 Personendatensätzen überschritten, worüber wir, die Mitarbeiter dieses großartigen Projektes, sehr stolz sind. Diese Errungenschaft möchten wir zum Anlass nehmen, um über den aktuellen Stand unserer Arbeit zu berichten und aufzuzeigen, wie Sie diese Datenbank nutzen können.Der Zugang zu der Genealogie-Datenbank des VGSS ist für Interessierte kostenlos, erfordert aber ein Benutzerkonto und Anmeldung. Wer noch kein Konto hat, kann ein solches einfach unter der Internetadresse https://vgss.de/genealogie-datenbank über den Verweis „Benutzerkennung beantragen“ anfordern. Nach der Freischaltung kann man sich anmelden und in der Datenbank recherchieren.Statistische Angaben zur Datenbank, wie z.B. die genaue Anzahl der bis jetzt erfassten Personen und Familien, die Zahl der eingebundenen Personen- und Familienfotos, die Anzahl der Quellen und vieles weitere können über den Verweis „Statistik“ von der Hauptseite aus aufgerufen werden.Inzwischen wurden die Genealogien von 44 siebenbürgischen Ortschaften als Orts-Stammbäume veröffentlicht – diese sind über den Verweis „Stammbäume“ mit kurzen Beschreibungen einsehbar. Weitere ca. 60 Ortsgenealogien sind noch in Arbeit.Zurzeit zählt unser Team knapp 100 ehrenamtliche Mitarbeiter, die einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit in dieses Projekt investieren und mit viel Begeisterung und Herzblut ihr Bestes tun, um alle genealogisch Interessierten bei ihren Recherchen zu unterstützen und ihnen Freude zu bereiten. Es gibt aber auch viele Gemeinden, die noch nicht bearbeitet werden, da noch kein Mitarbeiter verfügbar ist, um die betreffenden Kirchenbücher zu erfassen. Daher wären wir sehr dankbar, wenn sich weitere Freiwillige melden würden, die bereit sind, uns und unsere Arbeit kennenzulernen, um dann auch aktiv in unserem Team mitzuarbeiten. Sie können uns aber auch durch eine Spende unterstützen, die die finanzielle Belastung unserer Mitarbeiter vermindert und uns auch ermöglicht, weiter in fortschrittliche Projektinfrastruktur zu investieren. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite https://vgss.de/genealogie unter dem Menüpunkt „Über uns“ – „Unterstützer“.Für die Datenbank haben sich bis jetzt über 1.600 Nutzer aus Deutschland, Rumänien, USA, Österreich, Ungarn und weiteren Ländern registriert. Viele von ihnen haben direkte oder indirekte Beziehungen zu Siebenbürgen und sind auf der Suche nach ihren Vorfahren. Etliche Benutzer interessieren sich aber auch aus historischen, kulturellen oder sonstigen Gründen für die Siebenbürger Sachsen.Der einfachste Einstieg in die Recherche ist eine Suche nach Vornamen und/oder Nachnamen über die entsprechenden Suchfelder auf der Startseite. Wenn es Treffer gibt, erhält man die Liste aller Personen mit passenden Namen. Über den Verweis „Erweiterte Suche“ (oder das Menü „Suche“) kann man weitere Suchkriterien, wie Geburtsjahr, Geburtsort u.v.a. angeben, um gezielter zu suchen.Die Personendatenblätter enthalten alle vorhandenen Angaben zur Person, wie Name, Geburts- und Taufdaten, Beschäftigung, Aufenthaltsorte etc., die Elternfamilie und eigene Familien mit Kindern sowie Quellenangaben und weitere Bemerkungen.Es gibt die Möglichkeit, Familien-Stammbäume (Vorfahren, Nachkommen) unterschiedlich darzustellen, z.B. im einfachen Standard-Format, als Ahnenliste oder als Fan Chart (Halbkreis). Auch die Nachkommen einer bestimmten Person können unterschiedlich angezeigt werden, z.B. als Text- oder Registerformat. All diese Darstellungen können gedruckt oder als PDF gespeichert werden.Die Datenbank kann aber nicht nur zur Erstellung von Familienstammbäumen, sondern auch für wissenschaftliche, historische oder statistische Zwecke genutzt werden. So gibt es bereits fertige Abfragen, sogenannte Berichte, wie z.B. Auflistungen von siebenbürgischen Ärzten, Lehrern, Pfarrern mit vielen zusätzlichen Angaben, oder auch eine Auflistung aller bisher erfassten Kriegsteilnehmer mit vielen Informationen zu den einzelnen Personen. Weitere Berichte gibt es zu Einwanderern nach Siebenbürgen, zu Personen, die an Seuchen (Blattern, Pest, Cholera, Typhus) gestorben sind, zu Russland-Deportierten usw. Zu diesen Berichten kommt man von der Hauptseite der Datenbank über den Verweis „Berichte”. Weitere Abfragen findet man unter dem Menü „Info“ rechts oben.Um die Datenpräsentation für die Nutzer attraktiver zu gestalten, werden laufend Fotos, Anzeigen, Dokumente, Urkunden, Bilder von Gräbern und Grabsteinen u.a. unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzbestimmungen und Urheberrechte eingebunden. Zurzeit gibt es Fotos in den Stammbäumen Mediasch, Birthälm und Malmkrog. Nach und nach werden auch weitere Ortsgenealogien durch Fotos bereichert.Wer Ergänzungen oder Korrekturen zu den Daten hat, kann diese über den Reiter „Anmerkung“ kommunizieren, der in der oberen Leiste in jedem Personenfenster zu sehen ist. Unsere Bearbeiter sind für jeden hilfreichen Hinweis dankbar.Die Erreichung dieses bedeutenden Meilensteins ist nicht nur ein Zeichen der Hingabe und des Engagements unseres Teams, sondern auch ein Beweis für die Bedeutung gemeinschaftlicher Arbeit in der Ahnenforschung. Unser Ziel ist es, diese wertvolle Ressource weiter auszubauen und zu verbessern, damit auch zukünftige Generationen von unseren Erkenntnissen profitieren können. Wir laden alle Interessierten ein, Teil dieses spannenden Projekts zu werden und gemeinsam mit uns die Vergangenheit zu erkunden und zu bewahren. Zusammen können wir noch viele weitere Kapitel der Familiengeschichte aufschlagen und sicherstellen, dass die Geschichte und die Erinnerungen an unsere Vorfahren nicht in Vergessenheit geraten.

Jutta Tontsch

Dietmar Gärtner