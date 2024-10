4. Oktober 2024

In Nürnberg: Zwei Veranstaltungen mit Malwine Markel

Lesefest 2024: Beim jährlichen Lesefest der Nürnberger Autorengruppe „Die Wortkünstler“ lesen neue Autoren in drei Blöcken. Für die musikalische Umrahmung sorgen Kerstin und Constantin.

Malwine Markel moderiert und führt durch die Show, die auch verschiedene Mitmachaktionen bietet, unter anderem ein Literaturquiz. Das Lesefest findet am Samstag, den 26. Oktober, von 15.00-19.00 Uhr im BUNI – Kultur- und Freizeittreff Nürnberg-Langwasser, Bertolt-Brecht-Straße 6, statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erwünscht.



Unheimliche Geschichten: Die Nürnberger Autorengruppe „Die Wortkünstler“ veranstalten auch Gemeinschaftslesungen in und rund um Nürnberg. Es lesen immer fünf Autoren zu einem bestimmten Thema. Dieses Mal haben sie das Thema „Unheimliche Geschichten“. Die Wortkünstler haben in dunkle Ecken der Welt und persönliche Abgründe geblickt und servieren Ihnen pünktlich zu Halloween mehr oder weniger mysteriöse Geschichten Es lesen folgende fünf Autoren: Christa Bellanova, Joachim Klarner, Petra Embacher, Christine Rieger und Malwine Markel. Die Lesung findet am Donnerstag, den 31. Oktober, von 18.30-20.00 Uhr in der Stadtbibliothek Langwasser statt, im Gemeinschaftshaus, Glogauer Straße 50, 904736 Nürnberg-Langwasser. Eintritt: 8 Euro / ermäßigt 4 Euro.

