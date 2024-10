Wo ist bloß der Grusel hin?

Das Vampirtier ist zurück! Der kleine Fludel („halb Fledermaus, halb Pudel und einhundert Prozent Vampirtier“) namens Brutus, der mit seinem Herrchen Graf Dracula bei Emma und ihren Stiefbrüdern Lenny und Paul ein Zuhause gefunden hat, erlebt ein neues Abenteuer: „Das Vampirtier und die Sache mit dem Grusel“ heißt der zweite Band der Reihe von Lotte Schweizer, die kindgerechten Schauer mit spannenden Geschichten verbindet.

Es sind Weihnachtsferien. Schnee fällt, im Kamin der alten Villa der Familie knistert ein gemütliches Feuer – und die Kinder langweilen sich. Das ändert sich schlagartig, als aus den plötzlich grünen Flammen ein Brief an Dracula zugestellt wird mit der Ankündigung einer Gruselprüfung am 31. Dezember, für die der Graf seinen Gruselausweis und drei aktuelle Gruselnachweise bereithalten muss. Dracula ist verzweifelt, denn er leidet „seit einiger Zeit an einer Gruselblockade. Seitdem konnte er sich nicht mehr, wie für Vampire typisch, in eine schwarze Fledermaus verwandeln, sondern nur noch in einen quietschgelben Kanarienvogel.“ Hilfe muss her, denn bei Nichtbestehen der Prüfung drohen „100 Jahre zur Wilden Jagd“ für den Grafen und sein Vampirtier, was Emma, Lenny und Paul keinesfalls zulassen wollen.Der blaue Geist Sir Archie der Dreieinhalbte, der nicht so zufällig, wie er die Kinder glauben machen will, vorbeigekommen ist, bietet gemeinsam mit seinen sieben Spinnen Unterstützung an, die dringend gebraucht wird, denn schon in zwei Tagen ist Silvester. Auf dem Dachboden, wo Lenny seinen Gruselfundus eingerichtet hat, beratschlagen Kinder, Tiere, Vampir und Geist über mögliche Maßnahmen, um den Grafen und Brutus vor der 100-jährigen Verbannung zu bewahren.Allerhand Seltsames geschieht in diesen wenigen Tagen vor dem Jahresende: Eine mysteriöse Katze, die nur Emma sehen kann, schleicht herum; Frau Meise, die unliebsame frühere Nachbarin (und Vermieterin) der Familie, taucht plötzlich auf und nötigt sie dazu, zurück in ihre alte Wohnung zu ziehen; die Versuche, Dracula wieder zu seinem Grusel zu verhelfen, werden scheinbar sabotiert. Und der Silvesterabend mit der Prüfung durch den Dunklen Rat rückt unaufhaltsam näher …„Das Vampirtier und die Sache mit dem Grusel“ ist ein würdiger Nachfolger des im vergangenen Jahr erschienen ersten Bandes „Das Vampirtier und die Sache mit den Tomaten“ . Wieder hat die Autorin Lotte Schweizer eine fantastische Geschichte ersonnen, die von ihrer Freude am Erzählen zeugt und Kinder im Grundschulalter mit Spannung und Witz bestens unterhält. Alexandra Helms farbenfrohe Illustrationen laden zum Betrachten und Entdecken ein und überzeugen mit kleinen, aber feinen Details. Das neue Buch über das liebenswerte Vampirtier wird großen und kleinen Vor- und Selbstlesern gleichermaßen Freude bereiten – und das sicher nicht nur während der Weihnachtsferien.

Doris Roth