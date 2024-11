13. November 2024

KulturTag im Advent: „Schloss Horneck leuchtet“

Der Schlossverein bietet am Samstag, den 30. November, ab 12.00 Uhr das zweite Mal den KulturTag im Advent auf Schloss Horneck an. „Schloss Horneck leuchtet“ heißt es auch in diesem Jahr. Damit wird Schloss Horneck in den dreitägigen Gundelsheimer Weihnachtsmarkt integriert. Ein festlicher Kulturnachmittag bei Kerzenlicht im Festsaal wird in das Stadtprogramm Gundelsheims aufgenommen mit: Blaskapelle, Tanzgruppe, Schuberts „Winterreise“, einem 35-Personen-Chor, der sein musikalisches Jubiläum im Schloss feiert, Adventssingen mit Gedanken dazu im Kerzenlicht und einer Adventsandacht am Sonntag.

Cantores Vivaces in Ladenburg 2024. Foto: Stefan Koch Am Samstag, den 30. November, startet der KulturTag im Advent mit:

Führungen

13.00-13.45 Uhr im Schlossinnenhof: historische und bauliche Schlossführungen nach Bedarf mit Dr. Horst Müller, Helge Krempels, Dr. Axel Froese, Werner Gohn-Kreuz

Konzert im Festsaal

14.00-14.05 Uhr Begrüßung im Festsaal, Helge Krempels

14.05-15.00 Uhr im Festsaal: „Winterreise“ – Liederzyklus von Franz Schubert mit Christoph Reich, Bariton und Ilse Maria Reich am Klavier

Kulturgruppen auf der Schlossterrasse

15.00-16.45 Uhr Adventslieder mit dem Karpaten-Orchester Heilbronn

16.00-16.25 Uhr „Siebenbürgische Volkstänze“, Jugendtanzgruppe Heilbronn

Konzerte und offenes Singen im Festsaal

17.15-18.10 Uhr „Madrigale und Weihnachtslieder leuchten in die Welt“

45 Jahre Chor – Jubiläumskonzert mit dem Chor „Cantores Vivaces“ dem ehemaligen Klausenburger Studentenchor mit Marianne Galbács-Seiwerth, Leiterin und Dirigentin

18.10-18.30 Uhr „Blonder Engel“, Glühwein

18.30-19.30 Uhr im Festsaal „Gemeinsames Singen und Gedanken zum Advent“, Advents- und Weihnachtslieder mit Karl Heinz Piringer, Gesang und Klavier; Chor Cantores Vivaces; Kurze Gedanken zum Advent mit Pfarrer Samuel Piringer

Verköstigung und Weihnachtsstand am Samstag

12.00-17.00 Uhr Grill: Mici, Glühwein „Blonder Engel“, Punsch – kostenpflichtig

Weihnachtsstand: siebenbürgische Lebkuchen, Nikoläuse, Weihnachtliches – kostenpflichtig

15.00-16.30 Uhr Cremeschnitten, Schlosstorte, Doboschtorte, Kaffee – kostenpflichtig

Sonntag, 1. Dezember, 10.00 Uhr – Evangelische Andacht zum Ersten Advent mit den Pfarrern Peter Lösch und Siegfried Kolck-Thud; Marianne Galbács-Seiwerth am Klavier und dem Chor Cantores Vivaces, organisiert von Cantores Vivaces.

Wer den Gundelsheimer Weihnachtsmarkt in der Altstadt besuchen möchte, kann dies wie folgt tun: Freitag, 29. November: 17.00-22.00 Uhr; Samstag, 30. November: 15.00-22.00 Uhr; Sonntag, 1. Dezember: 15.00-21.00 Uhr.

