Die Kirchenburgen Siebenbürgens gelten als einzigartige Zeugen der Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Mit dem neuen Kirchenburgenkalender 2025 haben Interessierte die Möglichkeit, diese besondere Kulturlandschaft Monat für Monat neu zu entdecken.

Über 160 dieser beeindruckenden Bauwerke erzählen bis heute von einer reichen Geschichte. Für die Ausgabe 2025 wurden zwölf besondere Kirchen und Kirchenburgen ausgewählt, die sich in großformatigen Fotografien in ihrer eindrucksvollen ­Architektur präsentieren. Jede Kalenderseite ist zudem mit Detailaufnahmen und kurzen, informativen Texten versehen, die die Besonderheiten jedes Bauwerks beleuchten. Ob bekannte oder weniger bekannte Kirchenburgen – jede Seite bringt den Betrachter ein Stück näher an diese faszinierende Welt.Alexander Kloos, Vorsitzender des Vereins Kulturerbe Kirchenburgen e.V., hat viele der Fotos selbst aufgenommen. Sein Gespür für Details bringt das Erbe der Kirchenburgen lebendig in den Kalender: von kunstvoll verzierten Portalen über jahrhundertealte Türen bis hin zu versteckten Kapellen, die man im Alltag leicht übersehen würde.Der Kalender ist für 8,00 Euro (zzgl. Versandkosten) erhältlich und kann per E-Mail unter info[ät]kulturerbe- kirchenburgen.de bestellt werden. Der gesamte Erlös fließt direkt in die Projekte des Vereins und unterstützt so den Fortbestand dieser Kulturschätze. Ein besonderes Geschenk für Liebhaber historischer Architektur – oder für alle, die sich ein Stück Siebenbürgen ins eigene Zuhause holen möchten.