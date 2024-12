Danke an alle Unterstützer des Schlossvereins im Jahr 2024

Allen, die das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. im Jahr 2024 finanziell, ideell und ehrenamtlich unterstützt haben, allen, die uns mit Mitgliedschaft und Fachwissen im letzten Jahr geholfen haben, sagt der Vorstand des Vereins herzlichen Dank!

Danke! Foto: Renate Tischler

Wir bedanken uns heute ganz herzlich für Unterstützung im Jahr 2024 bei:Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales; Dr. Heinke Fabritius, der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum mit Mitteln der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.(ab 5000 Euro Spende werden Spender auf einer bleibenden Tafel im Schloss genannt): Walter König im Gedenken an Malvine und Gerhard König. Dachpatenschaften gelten den vor-restauratorischen Untersuchungen des Schlossdaches/ Dachstuhls und der großen Dachsanierung.(ab 1000 Euro), für den Erhalt des Schlosses u.a. Belange des Vereins: Krista & Dieter Faber; Werner Wirsing-Lüke; Freundeskreis Anita & Frieder Schaser(ab 500 Euro), die Kulturveranstaltungen und Kulturprojekte fördern: ab 500 Euro: Heidrun Negura, Heinz Hugo Lahni, Gerd Reindt, Landesverband der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg, HG Kronstadt (Kulturprojekt); ab 1000 Euro: Elfriede Herter, Dr. Ortrud Graeser und Dipl.-Ing. Gerhardt Graeser. Ohne Kulturpaten sind Feste wirtschaftlich nicht durchführbar (Festsaal-Speisesaal-Mieten, Kost und Logis der Auftretenden usw.). Jede öffentliche Förderung bedeutet auch den Einsatz eines finanziellen Eigenanteils.Jede kleinste Spende hilft und unterstützt. Danke.die auf Gage und die Erstattung aller Kosten (Übernachtungs-, Fahrtkosten u.a.) verzichten:Prof. Dr. Ulrich Wien, Helga Lutsch, Michael Gross, Samuel Piringer, Peter Lösch, Siegfried Kolck-Thud; Informationsvorträge über den Verein auswärts: Dr. Axel Froese, Helge Krempels, Heidrun Negura, Dr. Hans Günter Zerwes; Ausstellungen: Karl Untch, Wolfgang Untch; Musik: Karl-Heinz Piringer; Klassik: Georg Ongert, Cello; musikalische Umrahmungen: Prof. Heinz Acker; Chor: Cantores Vivaces – Leitung Marianne Galbács-Seiwerth; Moderation: Franziska Fleischer, Tobias Krempels, Jamsessions ab 22.00 Uhr: Lidertrun, Jürgen Dörr, Hans Rastel; Gestalter des Kinderferientags: Karin Rottmann, Martina Handel, Arno Drotleff; Kulturgruppen: Trachtengruppe aus Großau, Großpold, Neppendorf – Leitung Dagmar Baatz und Karl Heinz Piringer; Jugendtanzgruppe Heilbronn – Leitung Steffi Fuss; Tanzgruppe Aschaffenburg – Leitung Anna Krech; Schlossführungen: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Prof. Heinz Acker, Alfred Deptner, Anselm Honigberger, Martina Handel, Vorstandsmitglieder.Wir danken auch Künstlern/Referenten, die auf ihre Gage zugunsten des Schlossvereins verzichtet haben. Der Verein weiß dies sehr zu schätzen.Leitung, Koordination, Texte: Heidrun Rau; Dr. Hans Günter Zerwes, Mitarbeit bei Struktur, Texten, Fotos: Heidrun Negura, Dr. Axel Froese, Hon.-Prof. Dr. Konrad GündischDoris und Dusko Prica – Reparatur Dach des Maschinenhauses; Peter Schell, Architekt mit Dr. Axel Froese – Anträge an LAD (vor-restauratorische Untersuchungen des Schlossdachs) Hartmut Gündisch – Nebenkostenabrechnung Pförtnerhaus, Heidrun Rau – Erstellung der Vereinsnachrichten, Günther Melzer – vielseitige Internet-Hilfe, Jürgen Dörr – Ton von Videos; Jürgen Dörr und Karl Mantsch – Technik, Tonanlage, Krista Beer – Pressebericht, Marcel Tschamke, Roland Oberländer, Wolfgang Bottesch, Volker Plattner – FotosWir bedanken uns bei allen neu eingetretenen Mitgliedern, die uns mit einem Mitgliedsbeitrag, ab 49 Euro im Jahr, konstant unterstützen. Wir freuen uns auf jedes weitere Mitglied, um den Verein öffentlichkeitswirksam für Förderanträge aufzustellen.Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und sind sehr froh um jede helfende Hand bei: Auf- und Abbau, Technik, Verkauf, Einlass, Grill, Küche, Kellner, Infostand. An den KulturWochenenden und Festen sind 30-40 Helferinnen und Helfer aktiv. Danke den treuen Bäckerinnen für Kuchenbüfett-Beiträge, Ilse und Gerhard Rau & Backteam für Agnethler Nikoläuse und Lebkuchenherzen; besonderen Dank an Christa Andree (84) für je 120 Cremeschnitten, Hochzeitstorten zu jedem Fest und an Karl Mantsch, der bei jedem Fest an der Musikanlage die Tontechnik begleitet. Vorstandsmitgliedern: Danke für unermüdlichen, oft sehr intensiven Arbeitseinsatz. Namentlich erwähnt wird hier nur die Arbeit, die jegliche Vorstandsarbeit überschreitet.für Überstunden mit Schlossarbeiten. Den Helferinnen/ Helfer der Arbeitscamps und Schlossarbeiten: Viele Helferinnen/Helfer haben in den ehrenamtlichen Arbeitscamps Großartiges geleistet.Dank großzügiger Unterstützung konnte der Schlossverein im Jahr 2024 viele Arbeitsziele erreichen. Danke dafür! Wir wünschen eine friedvolle Adventszeit!

Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V.