Kultur, Begegnung und Baudenkmal: Jahresrückblick 2024 des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck e.V.

Kultur und Begegnung ermöglichen sowie das historische Baudenkmal Schloss Horneck pflegen und bewirtschaften: Das sind die wesentlichen Aufgaben des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck e.V. (Schlossverein). Über die Kulturveranstaltungen des Schlossvereins wird in der Siebenbürgischen Zeitung regelmäßig berichtet.

Dachsanierung – Vor-restauratorische Untersuchungen

Schloss Horneck mit Weinberg Himmelreich, Blick auf den Neckar und hinten Blick auf Burg Guttenberg. Foto: Marcel Tschamke

Entfernung alter Heizungsrohre und Müllentsorgung im Dachstuhl (Oktober 2024)

3D-lasergestützte Vermessung des Dachstuhls (November 2024). Fotos: Arno Drotleff

Einige Zahlen im Bereich Kultur, Begegnung und Medien in 2024:

Schlosseingang bei Nacht. Foto: Günther Melzer

Weit weniger bekannt sind die Tätigkeiten, die mit der Immobilie verbunden sind. Wie viel es zu tun gibt, belegen ein paar Zahlen: Das Schloss umfasst 4650 Quadratmeter, die Schlossanlage 7500 qm und das Dach mit dem dazugehörigen Dachstuhl 2900 qm. Was der Schlossverein 2024 in beiden Bereichen – Immobilie und Kultur – mit sehr knappen personellen und zeitlichen Ressourcen geleistet hat, zeigt der folgende Jahresrückblick.• Die in die Jahre gekommene 2900 qm große Dachfläche und der dazugehörige Dachstuhl müssen im Zuge einer vor-restauratorischen Untersuchung planerisch erfasst werden. Dabei wird auch der aktuelle Zustand der Statik, des Schädlingsbefalls und der Dachhaut untersucht.• Erstgespräche im Mai 2024 mit dem „Schloss-Architekten“ Peter Schell und eine Begehung des Dachbodens im Juni 2024 mit Dachstatiker Prof. Faltlhauser fanden statt, um die Voraussetzungen, die Methodik und den Zeitablauf der Arbeiten zu besprechen.• Die Förderungsfähigkeit der Maßnahme wurde im Juli 2024 vom Landesamt für Denkmalpflege (LAD) attestiert. Im August 2024 wurde der Zuwendungsantrag gestellt. Da sich eine Genehmigung der Zuwendung über Monate hinziehen kann und die Arbeiten sofort durchgeführt werden müssen, wurde eine Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragt, die im September 2024 vom LAD bewilligt wurde.• Dachräumung mit Rückbau des alten weitverzweigten Heizungsrohrsystems fand im Oktober 2024 statt. Diese Arbeiten waren Voraussetzung für die lasergestützten, planerischen Aufnahmen des Daches, der Basis für weiterfolgenden Arbeiten.• Die zeichnerische Aufnahme des Daches erfolgt bis März 2025.• Statische Untersuchungen schließen sich unmittelbar an, die die Basis für die Kostenberechnung der Sanierungsmaßnahmen sind. Die Kosten der vor-restauratorischen Untersuchungen betragen ca. 140 000 Euro, der Eigenmittelanteil des SKSH e.V. ca. 80 000 Euro, ca. 60 000 Euro Förderung ist von dem LAD in Aussicht gestellt worden.Aktuell besitzt das Pförtnerhaus keine eigene Flurstücks-Nummer. Es ist zusammen mit dem Schloss unter einer Nummer im Grundbuch erfasst. Voraussetzung für die Vergabe einer eigenständigen Nummer war das Herausmessen des Grundstücks des Pförtnerhauses aus dem gesamten Grundstück des Schlosses. Dieser Vorgang nahm ca. 6-8 Monate in Anspruch. Im April 2024 wurde eine Firma für die Vermessungsarbeiten beauftragt. Im September 2024 wurden die Vermessungsergebnisse und die dazugehörigen Dokumente beim Bauamt zur Beurkundung eingereicht. Im Dezember 2024 wurde die Flurstücks-Nummer erteilt. Die Neuanlage eines eigenständigen Grundbucheintrags erfolgte im Januar 2025. Dem neuen Flurstück wird ein Stellplatz zugeordnet. Die Versorgung mit Wasser/Strom wird über Dienstbarkeiten im Grundbuch sichergestellt, sodass das Pförtnerhaus alle notwendigen Eigenschaften eines selbständigen Grundstücks erhält.Schloss Horneck wird durch zwei große Mauern in der Neckarstraße und der Burghalde begrenzt. Beide Mauern sind regelmäßig auf Instandhaltung zu überprüfen, um die Verkehrssicherheit der angrenzenden öffentlichen Straßen zu gewährleisten. Aus den vorliegenden Plänen war nicht zu erkennen, ob sich die Mauern auf dem Schlossgrundstück befinden und der Schlossverein die Verkehrssicherungspflicht zu übernehmen hat. Es wurde eine Begehung der Mauer mit Grenzfeststellung im Herbst 2024 durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die Mauern sich auf dem Schlossgelände befinden. Jährliche Begehungen der Mauern werden ab 2025 in den Bewirtschaftungskalender aufgenommen, damit es zu keinen Schäden durch herausbrechendes Material kommt.Das Jahr 2024 steht ganz im Zeichen der Optimierung der Arbeitsabläufe und der laufenden Immobilienbewirtschaftung des Schlosses. Wichtig dafür ist Präsenz vor Ort und eine laufende Kontrolle der Arbeiten. Folgende Arbeiten wurden 2024 ehren- und hauptamtlich durchgeführt:• Weitere Wartungsverträge für die Heizungen und das Dach wurden abgeschlossen. Alle relevanten Gewerke werden jährlich gewartet. Die bauliche und technische Substanz wird somit laufend überprüft und vor einer schnellen Abnutzung bewahrt.• Eine Begehung des Schlosshotels findet jährlich zusammen mit dem Pächter statt, um Abnutzungsschäden zeitnah zu erfassen und zu reparieren. Dadurch bleiben Zimmer und Verkehrsflächen (Flure, Treppe) in einem optisch und technisch ansprechenden Zustand.• Heizungsventile, Pumpe und das Leitungsrohrsystem im Schloss wurden erneuert, ein Heizungswasserschaden repariert.• Der Weg vom Parkplatz vor der Maschinenhalle zur Ausfahrt wurde an schadhaften Stellen eingeebnet und ausbetoniert.• Die Türschlösser des Kellers/Besucherzentrums wurden mit Zeitschaltschlössern ausgestattet. Damit sind alle extern zugänglichen Räumen automatisch schließbar.• Die Fenster im ersten Obergeschoss des Museums sowie die Fenster im Erdgeschoss (Jugendstilsaal und Siebenbürgen Institut) wurden denkmalgerecht von einem Restaurator saniert.• 25 Rauchmelder wurden technisch erneuert, um teure Fehlalarme zu reduzieren. In 2023 wurden u.a. durch Insektenbefall insgesamt fünf Feuerwehrfehlalarme ausgelöst. • Ein Waldpflegevertrag wurde mit dem Kreisforstbetrieb Heilbronn abgeschlossen. Er sichert die jährlich aus Haftungsgründen notwendigen Arbeiten: den verkehrsflächen-sichernden Grünschnitt und Baumpflegearbeiten im Schlossgelände.Ein neues digitales Mitgliederverwaltungssystem wurde im Januar 24 eingeführt und wird von Michaela Adam betreut. Seit November 2023 unterstützt Arno Drotleff, ansässig in Gundelsheim, als externer Berater mit einem Beratervertrag ausgestattet, vor Ort bei der Immobilienbewirtschaftung. Drotleff ist in alle Immobilien-projekte involviert, vertritt den Verein vor Ort in enger Zusammenarbeit mit Dr. Axel Froese. Martina Handel übergab im Oktober 2024 die Büroorganisation an Elke Gaber.Hotelbetrieb: Mit dem Hotelbetreibern, Schloss Horneck GmbH, hat der Schlossverein einen langjährigen, umsatzbezogenen Pachtvertrag abgeschlossen. Die Belegung des Hotelbetriebes hat sich dank höherer Belegungszahlen unter der Woche gegenüber 2024 positiv entwickelt, da aktuell öfter Firmen das Schloss für Seminare buchen.Ende 2024 zählte der Schlossverein 244 Mitglieder. Davon sind 42 im Jahr 2024 neu hinzugekommen.Die Kulturveranstaltungen des Schlossvereins werden vom Vorstand und seinen Helfern rein ehrenamtlich organisiert und durchgeführt. Ein kleines engagiertes Team übernimmt ­dabei die Arbeiten eines Kulturreferenten, Eventmanagers, Festbüros, Tonmeisters, Pressereferenten, Technikers und die einer Gastwirtschaft.• Zehn Veranstaltungstage in 2024: davon drei große Veranstaltungen mit über 500 Gästen (Maifest, Advent, Tag des Denkmals), zwei KulturWochenenden (Anmeldung) mit rund 250 Gästen, Gäste aus fünf Ländern, ein Kindertag, Teilnahme an vier großen Events: Heimattag in Dinkelsbühl, Sachsentreffen in Hermannstadt, 75 Jahrfeiern LV-BW und LV-Bayern• Art der Programme: zehn fachliche Vorträge, zwölf hochwertige Konzerte (Chor, Klassik, Liedgut, Volksgut, Mittelalter, Pop und Rock), zwei Tanzgruppenauftritte, zwei Blaskapellenauftritte, drei Andachten mit Musikbegleitung, zwei Ausstellungen, ein Flohmarkt, 23 Schlossführungen bei Veranstaltungen, zwölf für Gruppen; neun Vorträge zur Vereinsvorstellung• Medien: Neue Website, Herausgabe von Vereinsnachrichtenheft Nr. 4 mit 36 Seiten, ca. 22 Presseberichte, regelmäßige Präsenz in Social MediaFalls Sie die Arbeiten des Vereins unterstützen wollen, gibt es vielfältige Möglichkeiten der aktiven Mithilfe, der Mitgliedschaft oder der finanziellen Hilfe. Der beiliegende Spendenaufruf in dieser Zeitungsausgabe beschreibt Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Wichtig für Spender: Bitte rufen Sie uns an oder schicken Sie Ihre Kontaktdaten (inklusive Mailadresse und Telefonnummer) an die Mailadresse des Vereins info[ät]schloss-horneck.de, zwecks Spendenbescheinigung und Kontakt. Zur Mithilfe melden Sie sich per Mail oder telefonisch im Büro des Schlossvereins. Informationen gibt es auf der neuen Website: www.schloss-horneck.de und auf dem Spendenbeileger. Vielen Dank vorab.Danke auch an alle Mitglieder, an alle ehrenamtlichen Helfer und Vorstände und an die Angestellten für ihr Vertrauen, ihre Zustimmung und Unterstützung unserer Arbeit.

Dr. Axel Froese