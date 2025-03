Nationale Anerkennung für den Organisten Steffen Schlandt

Der Organist und Kantor der Schwarzen Kirche Dr. Steffen Schlandt erhielt am 14. Januar einen Exzellenzpreis im Rahmen der dritten Gala des Bundes der Musikkritiker, -redakteure und Musikschaffenden in Rumänien, Musicrit. Bei der Gala werden hervorragende Musiker, Musikprojekte, -manager und -Institutionen ausgezeichnet, die im Land und auf internationaler Ebene anerkannt sind.

Steffen Schlandt nahm bei der Musicrit-Gala in Bukarest einen Exzellenzpreis in Empfang. Im Bild auch Luminit,a Arvunescu, Vorsitzende des UCRRM (Bund der Musikkritiker, -redakteure und Musikschaffenden in Rumänien) und Marius Constantinescu vom Rumänischen Fernsehen TVR. Foto: privat

Bei der Veranstaltung im Rumänischen Athenäum in Bukarest wurde Dirigent Cristian Mandeal mit der Musicrit-Trophäe preisgekrönt für ein Leben, das er der Musik gewidmet hat, Musikologin, Klavierspielerin und Universitätsprofessorin Valentina Sandu-Dediu erhielt die Würdigung für die gesamte Karriere. Weitere zehn Auszeichnungen wurden in den Kategorien Musikkritik (Marcel Frandeș), Kulturmanagement (Marin Cazacu), beste Opernsaison des Landes (Ungarische Oper Klausenburg), beste Sinfonie-Saison des Landes (George Enescu-Philharmonie Bukarest), Musikfestival des Jahres (Cluj Modern), Kulturprojekt des Jahres (Bucharest Opera Festival), Instrumentalist des Jahres (Maria Marica, Geige), lyrischer Künstler des Jahres (Ionuţ Pascu, Bariton), Entdeckung des Jahres (Mihai Damian und das Flötenensemble Power) und die Schallplatte des Jahres (Enescu-Ensemble) vergeben.Weitere Exzellenzpreise erhielten auch die Sopranistin Anita Hartig, Florin Estefan, Manager der Klausenburger Oper, das Romanian Chamber Orchestra sowie das Nationaltheater für Oper und Operette Nae Leonard aus Galatz/Galaţi.Steffen Schlandt erhielt die Ehrung im Athenäum zum Tag der Nationalen Kultur, erst wenige Wochen, nachdem das Demokratische Forum der Deutschen in Kronstadt seinen wertvollen Einsatz als Musiker und Musikmanager durch den Apollonia-Hirscher-Preis gewürdigt hatte (siehe Die Flamme der Musik: Apollonia-Hirscher-Preis für Steffen Schlandt ).„Ich möchte diesen Preis mit all jenen teilen, mit denen ich in den letzten 30 Jahren musikalisch gefeiert habe. Dem Bachchor der Schwarzen Kirche, der Evangelischen Kirche A.B. Kronstadt, Forum Arte, hunderten von Kindern, die an den Projekten „Hört der Engel süße Stimmen“ beteiligt sind, Capella Coronensis, Musica Coronensis, der Kronstädter Philharmonie, Organ Nights, COT Honigberg, Freiwillige, dem zahlreichen Publikum und zahlreichen Kollegen, über deren Freundschaft ich mich freue.”Der Musiker bedankte sich dafür, dass die Kirchenmusik in die Musicrit-Gala dieses Jahres eingeschlossen wurde, und zeigte sich erfreut, dass sich die Orgellandschaft in Rumänien in den letzten 30 Jahren grundlegend geändert hat und „es auch für diese Musikrichtung eine Zukunft gibt.“ Steffen Schlandt erinnerte auch an das Jubiläums-Jahr für Paul Richter (1875-1950), der ein reiches Repertoire hinterlassen hat.

Laura Căpăţână-Juller