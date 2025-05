Margarethe Svoboda mit 103 Jahren künstlerisch aktiv

Schon als Kind hat Margarethe Svoboda, geboren am 17. September 1921 in Mercydorf (Banat), gerne gezeichnet, gemalt und die Natur beobachtet.

Margarethe Svoboda (103) in Mannheim bemalt Ostereier. Foto: privat

Nach dem Studium der Malerei an der Kunsthochschule in Klausenburg war sie dort als freischaffende Künstlerin und von 1962 bis zur Ausreise1984 als Dozentin am Institut für Kunsterzieher tätig. Sie unterrichtete Malerei, Zeichnen und Komposition. Als deutsche Frau war es sicherlich für sie schwer, sich unter den Kollegen und Künstlern zu behaupten.Trotz der Widrigkeiten hat sie immer mit Freude und Hingabe gearbeitet: Öl- und Aquarellbilder, Batik, Malerei auf Porzellan und in den letzten Jahren viele Emaillearbeiten. Mit den bemalten Ostereiern bereitet die 103-Jährige in Mannheim, wie in all den vorherigen Jahren, ihrer Familie, Freunden und Bekannten eine Freude.