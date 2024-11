Gemälde und Graphiken von Barbara Niedermaier im Teutsch-Haus in Hermannstadt

Werke der Künstlerin Barbara Niedermaier werden vom 25. November 2024 bis zum 23. April 2025 im Terrassensaal des Hermannstädter Teutsch-Hauses (Fleischergasse/Mitropoliei 30) gezeigt. Die feierliche Eröffnung der Ausstellung „Seelenlandschaften“ findet am Montag, dem 25. November 2024, um 17 Uhr im Beisein der Künstlerin statt.

Barbara Niedermaier, geboren 1963 in Hermannstadt, lebt seit 1986 in Deutschland. Studium der Graphik an der FH München. Nach Jahren als praktizierende Kunsttherapeutin fand sie auch zur eigenen künstlerischen Berufung: Ausstellungen von Ölmalerei, Graphik und Collagen. Heute lebt sie in Berlin und Michelsberg. Zu den Gemälden der Ausstellung „Seelenlandschaften“ sagt Barbara Niedermaier: „In meiner Malerei versuche ich, etwas von der zerbrechlichen und unwiederbringlichen Schönheit des Augenblicks festzuhalten, bevor er für immer vergeht. Der Zauber solch kostbarer Momente besteht einzig aus Licht und Schatten, aus Sonne, aus Nebel und Wolken. Ästhetik erschöpft sich für mich nicht in der Wiedergabe der unberührbaren ewigen Majestät der Natur. Ich berücksichtige auch gestalterische Leistungen des Menschen – Architektur, Stadtlandschaft und Garten.“Die Graphiken gehen von Gedichten aus: „Poesie – der intimste Moment der Seele lässt aus Sprache Bilder aufsteigen. Die Lyrik malt mit Metaphern. Deshalb ist das Zusammenspiel von Graphik und Poesie für mich besonders reizvoll. Ich nähere mich mit kalligraphischen Mitteln Gedichtzeilen, die mich persönlich ergriffen und nie wieder losgelassen haben.“Die Besichtigungszeiten der von Museumsleiterin Heidrun König kuratierten Ausstellung sind von Montag bis Freitag von 10-17 Uhr. An staatlichen und evangelischen Feiertagen sowie zwischen dem 20. Dezember 2024 und dem 8. Januar 2025 ist die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt ist frei.