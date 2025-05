Erwin Köbers neues Buch über das deutsche Musikleben in Hermannstadt

Es sind nun schon etliche Jahre vergangen, dass Hermannstadt und Luxemburg im Jahre 2007 mit dem Titel „Europäische Kulturhauptstadt“ geehrt wurden. „Hermannstadt: Hauptstadt ehemaligen deutschen Musiklebens in Siebenbürgen/Rumänien“ titelt Pfarrer i.R. Erwin Köber sein neuestes Buch. Der Autor stellte fest, dass in der Literatur über die deutsche Musikkultur der Stadt jener Bereich fehlt, der in Siebenbürgen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Begriff „Unterhaltungsmusik“ oder „Leichte Musik“ (rum. muzica ușoară) umschrieben wurde.

Erwin Köber Forschungen ergaben, dass Hermannstadt dem Titel einer „Hauptstadt“ auch in dieser Musikrichtung durchaus gerecht wird. In seinem Buch würdigt er nicht nur die Hermannstädter Musikkultur, sondern auch das Engagement vieler Musiker dieser Kultursparte. Mit dem inhaltlichen Schwerpunkt auf die deutsche Unterhaltungsmusikkultur in Hermannstadt in der für die Siebenbürger Sachsen bedeutsamen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzt er nun einen kleinen „Stolperstein gegen ihr Vergessen“. Dieses auch als Gegenpol zu der Meinung des siebenbürgischen Volkskundlers Emil Sigerus (1854-947), der auf seinen Grabstein die Worte setzen ließ: „Bald und Alles ist vergessen, bald und Alle sind vergessen“.Köbers Arbeit stützt sich auf Bilddokumentationen und Aussagen eines Protagonisten jener Musikszene, Mathias Hubner aus Neppendorf, und natürlich auch auf seine eigenen Erfahrungen. Darüber hinaus befasst er sich mit den Quellen und Wurzeln dieser schönen und beliebten Tradition in Hermannstadt, die sich in ­vielfältiger Weise auch auf andere Ortschaften mit deutschsprachiger Bevölkerung in ganz Rumänien ausgewirkt hat. Das Buch „Hermannstadt: Hauptstadt ehemaligen deutschen Musiklebens in Siebenbürgen/Rumänien“ von Erwin Köber ist im Eigenverlag in Lautertal in Hessen erschienen, umfasst knapp 90 Seiten (Text und Bilder) und kann zum Preis von 9,99 Euro im Büchercafé Erasmus in Hermannstadt, deutsche Festnetznummer: (02 28) 90 91 95 57, E-Mail: erasmus[ät]buechercafe.ro, oder eventuell beim Autor unter Telefon (0 62 54) 9 593 18 erworben werden.