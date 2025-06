20. Juni 2025

Cornelius Scherg liest in Stuttgart

In der Stuttgarter Vortragsreihe der Landesgruppe Baden-Württemberg liest Cornelius Scherg am Mittwoch, dem 25. Juni, um 19.00 Uhr im Haus der Heimat, Schloßstrasse 92, in Stuttgart aus seinem Buch „Ein Altar jenseits der Wälder“.





Was Wissenschaft nicht vermag, das kann Literatur: eine mögliche Biographie des Tafelmalers des Mediascher Altars zu entwerfen, der im Roman den Namen Zacharias Frank hat. Mit viel Einfallsreichtum erfindet Cornelius Scherg ein Künstlerleben voller Konflikte, Intrigen, Freundschaften und Liebe. Das Zeitbild ist hervorragend recherchiert, man wird in die bunte Mediascher Gemeinschaft im ausgehenden 15. Jahrhundert versetzt.



Ausführlich beschreibt der Autor die Entstehung und den Malvorgang der Altartafeln, so dass man nach der Lektüre des Romans das Original in Mediasch anschauen möchte.



Wir bitten um Anmeldung unter Telefon: (0711) 6150064 oder E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw [ät] t-online.de Cornelius Scherg, geboren 1943, Sohn des bekannten Schriftstellers Georg Scherg, entwirft in seinem Roman eine fiktive Lebensgeschichte des „Meisters von Mediasch". Man weiß sehr wenig über den Künstler, der den Altar der Mediascher Margarethenkirche geschaffen hat. Man nimmt an, dass er siebenbürgische Wurzeln hatte, sein Handwerk an der Künstlerschule des Wiener Schottenstifts erlernte und als Vorbilder die Kupferstiche eines Israhel von Meckenem kannte. Helmut Wolff, Kulturreferent

