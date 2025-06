29. Juni 2025

„Landlerisch g’sunga“: Lieder der Siebenbürger Landler in wertvollem Buch und Audioaufnahmen dokumentiert

Schon das Vorwort zum neuen Buch „Landlerisch g’sunga“, das kürzlich im Schiller Verlag in Hermannstadt erschienen ist, überrascht. Es holt die Leserinnen und Leser im Heute, in der post-siebenbürgisch-sächsischen-landlerischen Zeit, ab und führt sie auf einer Reise durch die Jahrhunderte zu den Liedern der Siebenbürger Landler, die in der alpenländischen Musik beheimatet sind.

Der Arbeitskreis des Landler Liederbuches, vertreten durch die Gemeinden Neppendorf, Großau und Großpold, hat eine Sammlung von bisher mündlich überlieferten Liedern in landlerischer Mundart in einen geschichtlichen, geografischen und kulturellen Kontext eingebettet und etwas Einmaliges geschaffen. Zu den im Buch veröffentlichen Texten und Noten gibt es auch Audioaufnahmen der Lieder (zum Herunterladen), und somit wird auch das Landlerische, eine altösterreichische Mundart, dokumentiert und für die Nachwelt erhalten. Die Liedersammlung und die Audios sind eine Einladung, wieder zu singen und die Gemeinschaft zu pflegen. „Landlerisch g’sunga“ ist mehr als ein Liederbuch! Es kann im Schiller Verlag unter der ISBN 978-3-949583-92-9 zum Preis von 24,80 Euro, zuzüglich Versand, bestellt werden: per E-Mail: erasmus[ät]schiller.ro oder unter der deutschen Festnetznummer (0228) 90919557, Internetseite: Der Arbeitskreis des Landler Liederbuches, vertreten durch die Gemeinden Neppendorf, Großau und Großpold, hat eine Sammlung von bisher mündlich überlieferten Liedern in landlerischer Mundart in einen geschichtlichen, geografischen und kulturellen Kontext eingebettet und etwas Einmaliges geschaffen. Zu den im Buch veröffentlichen Texten und Noten gibt es auch Audioaufnahmen der Lieder (zum Herunterladen), und somit wird auch das Landlerische, eine altösterreichische Mundart, dokumentiert und für die Nachwelt erhalten. Die Liedersammlung und die Audios sind eine Einladung, wieder zu singen und die Gemeinschaft zu pflegen. „Landlerisch g’sunga“ ist mehr als ein Liederbuch! Es kann im Schiller Verlag unter der ISBN 978-3-949583-92-9 zum Preis von 24,80 Euro, zuzüglich Versand, bestellt werden: per E-Mail: erasmus[ät]schiller.ro oder unter der deutschen Festnetznummer (0228) 90919557, Internetseite: www.schiller.ro . Das Buch wurde möglich durch ­einen begeisterten Arbeitskreis, Freunde und Förderer sowie durch die finanzielle Unterstützung durch die HOG Neppendorf, HOG Großau e.V., HOG Großpold e.V., die Kirchengemeinde Neppendorf und das Evangelische Bildungswerk Oberösterreich. Das Team von „Landlerisch g’sunga“

Schlagwörter: Lieder, Buch, Landler, Musik, Schiller Verlag

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.