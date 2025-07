5. Juli 2025

Podcast: Harald Roth im Gespräch mit Thomas Şindilariu

25 Jahre Deutsches Kulturforum östliches Europa! Aus diesem Anlass stellt das Kulturforum in fünf Folgen fünf verschiedene Aspekte seiner Arbeit vor. Den Anfang machen die Wanderausstellungen, mit denen das Kulturforum in Deutschland und im ganzen östlichen Europa an vielen Orten gleichzeitig vertreten ist. Die Themen sind so vielfältig wie die Stationen, an denen sie zum Besuch einladen.

In der 19. Folge des Podcasts „Von Asch bis Zips. Der Osten für die Ohren“ geht es um eine ganz besondere Ausstellungseröffnung im November 2024 auf Schloss Horneck in Gundelsheim. Statt einer Rede sind die beiden Autoren der Ausstellung „Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“, Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Department für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens, und Harald Roth, Direktor des Kulturforums, in den Ring gestiegen.



Diese Episode ist die erste von fünf Jubiläumsfolgen zum 25-jährigen Bestehen des Deutschen Kulturforums östliches Europa. Moderation: Martin Pabst und Ariane Afsari; Live-Aufnahme in Gundelsheim: Vera Schneider; Redaktion und technische Umsetzung: Martin Pabst; Musik: Jaspar Libuda. Die Podcast-Folge kann über den Link https://www.kulturforum.info/de/verlag-medien/podcasts abgerufen werden.

Schlagwörter: Harald Roth, Thomas Sindilariu, Podcast

