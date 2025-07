Vom Dichten und anderen schönen Künsten

Germanisten unter sich: Dr. Edith Konradt, Dr. Stefan Sienerth und Franz Hodjak vor dessen Lesung im IKGS (6. Juli 2006). Gesprächsthema Nr. 1: Das neue Buch von S. Olaru und G. Herbstritt „Stasi și Securitatea“, in dem auch ein abstruser Stasibericht von 1972 über eine „reaktionäre (Klausenburger) Gruppierung“ abgedruckt ist, der neben Michael Markel, Peter Motzan, Brigitte Tontsch, Bernd Kolf auch Franz Hodjak angehört haben soll. Foto: Konrad Klein

Dort wird dieser von Eva Karcher danach gefragt, inwiefern Deutschland und Heimat Begriffe, aber eben auch mehr für ihn seien (SZ vom 15./16.7.2006). Die etwas pampige und auch sehr deutsche Antwort des Künstlers: „Über Heimat kann man nicht reden. Das ist dort, wo man geboren wird, basta. Soll ich jetzt sagen, sie ist großartig oder schrecklich, oder was? Die einzig angemessene Antwort könnten Gedichte sein.“Natürlich eine Steilvorlage, die ich unserem nun leider verstorbenen Meister zukommen lassen musste. Seine Antwort fiel ebenso apodiktisch aus und sei hier vollständig wiedergegeben, weil sie eine Absage an Gebrauchslyrik wie auch an alles Außerkünstlerische überhaupt ist, die etwas von seinem künstlerischen Credo verrät: „Was Baselitz über Heimat sagt, geht ja in Ordnung, aber wenn er meint, eine angemessene Antwort könnten Gedichte zu diesem Thema sein, irrt er natürlich. Ein Gedicht, das dies zu tun versucht, ist eben keins, davon gibt es unzählige Beispiele. Genau so wie das in der Malerei oder gar Bildhauerei nicht klappen kann. Auch davon zeugen viele unsägliche Versuche.“Um dann noch nachzuschieben, dass ihm die Worte eines anderen Künstlers mehr imponiert hätten: „Ein allerdings viel klügeres und wuchtigeres Interview habe ich vor Jahren von Anselm Kiefer in art gelesen, hochintellektuell, womit ich natürlich nicht sagen will, dass dies Interview von Baselitz nicht ohne wäre.“ Nun ja, wir leben alle auf dieser Erde, aber jeder in einer anderen Welt, wie Hodjak in einem seiner Aphorismen diagnostiziert. Hauptsache, wir leben. Aber nicht zu übersehen, dass sich der Tod und das Sterben seit langem durch sein Oeuvre zogen.

Konrad Klein