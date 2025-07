Die Jugendtanzgruppe Heilbronn beim Heimattag in Dinkelsbühl

„Zusammen Seite an Seite“ – unter diesem Leitspruch fand der traditionelle Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl statt. Dieses Motto hat auf uns, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn, in diesem Jahr besonders zugetroffen.

Die Heilbronner Tänzer: Kinder, Jugend und Erwachsene. Foto: privat

Denn die Kreisgruppe Heilbronn wurde beim großen Trachtenumzug von Stefanie Bretz, geborene Fuss und Alwin Bretz, als frisch verheiratetes Paar angeführt. Steffi beteiligt sich seit einigen Jahren aktiv in der Tanzleitung und bereichert uns tatkräftig durch ihr Engagement. Wir wünschen euch viele glückliche Momente und alles erdenklich Gute auf all euren Wegen!Mit rund 50 Trachtenträgern starteten wir, ausgerüstet mit Regencapes und Schirmen, unter der Nummer 88 und präsentierten unsere (Kirchen-) Trachten, vorwiegend aus der Hermannstädter Gegend und dem Unterwald den zahlreichen Zuschauern des Umzugs. Im Anschluss nahmen wir mit 32 Tänzern an der Volkstanzveranstaltung der SJD „Aus Tradition und Liebe zum Tanz“ teil. Wir hatten die Ehre als zweite Gruppe, gleich nach dem Auftritt unserer Kindergruppe, vor der Schranne auftreten zu dürfen und später auch am Schweinemarkt mit dem Tanz „S Läbä läbä“. Abgerundet wurde der Sonntag mit dem gemeinsamen Aufmarsch aller Gruppen vor der Schranne, der uns durch den plötzlich aufkommenden Regen wohl noch eine Weile in Erinnerung bleibt, denn es schien, als hätten die Regentropfen die Stimmung und gute Laune unter den Mitwirkenden nur weiter angefacht. Für uns ist der Heimattag Ausdruck gelebter Gemeinschaft und Verbundenheit mit der siebenbürgischen Kultur. Wir freuen uns bereits auf das nächste Mal! Ein großer Dank gebührt allen Mitwirkenden der Organisation am Heimattag!Der Oktoberfestfall findet in diesem Jahr nicht statt!Weitere Informationen über uns sind auf unserer Homepage jtg-heilbronn.de sowie auf unserer Facebook-Seite „Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn“ oder auf Instagram/TikTok unter „@jtgheilbronn“ zu finden.

Lara Gaber