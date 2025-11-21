



21. November 2025

Pomona Zipser stellt in Berlin aus

Die Künstlerin Pomona Zipser zeigt vom 26. November 2025 bis 2. Februar 2026 ihre „Hohenschönhauser Raumangeln“ im studio im HOCHHAUS, Zingster Straße 25, 13051 Berlin.

Pomona Zipsers Skulpturen laden zum Anfassen ein: Sie reagieren auf Bewegung, verändern sich, fordern zum Experimentieren auf. Vieldeutig und greifbar – was sie nachts tun, bleibt unbekannt.



Die Vernissage zur Ausstellung findet am 25. November um 18.00 Uhr statt.

Das Rahmenprogramm bietet folgende Termine:



30. November, 16.00 Uhr: The inner self Julia Witas und Abigail Toll im Rahmen der Reihe „Thinking Through Sound“, kuratiert von Diego Moscoso



2. Februar 2026, 16.30 Uhr: Soundperformance von Elena Zipser



Im Video-Raum läuft „Close Up Marx“ von Justin Time (D 2023, 37 Min.).



Weitere Infos: Pomona Zipsers Skulpturen laden zum Anfassen ein: Sie reagieren auf Bewegung, verändern sich, fordern zum Experimentieren auf. Vieldeutig und greifbar – was sie nachts tun, bleibt unbekannt.Die Vernissage zur Ausstellung findet amum 18.00 Uhr statt.Das Rahmenprogramm bietet folgende Termine:16.00 Uhr: The inner self Julia Witas und Abigail Toll im Rahmen der Reihe „Thinking Through Sound“, kuratiert von Diego Moscoso16.30 Uhr: Soundperformance von Elena ZipserIm Video-Raum läuft „Close Up Marx“ von Justin Time (D 2023, 37 Min.).Weitere Infos: berlin.de/studio-im-hochhaus-lichtenberg

Schlagwörter: Pomona Zipser, Ausstellung, Kunst

Bewerten: 4 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.