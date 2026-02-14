Kommentare zum Artikel
Siebenbürgische Küche in Heilbronn
Am 17. Januar fand in der Volkshochschule Heilbronn ein Kochseminar zur siebenbürgischen Küche statt. Die Veranstaltung war die erste des frisch gewählten Vorstandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend (SJD) in Baden-Württemberg. Insgesamt nahmen 20 Personen am Seminar teil, das von zwei Referentinnen begleitet wurde. Ziel des Seminars war es, typische Gerichte aus Siebenbürgen kennenzulernen und diese gemeinsam zuzubereiten. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • wurzelbrot schrieb am 15.02.2026, 06:01 Uhr:Hallo nach Heilbronn, könnte man eine Rezeptsammlung erwerben bzw. als pdf zugemailt bekommen?
Grüße aus Crailsheim
Monika
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.