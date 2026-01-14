



Dagmar Dusil Writer in Residence 2026 in Arosa

Georg Brunold lädt jedes Jahr einen Autor zu einem Aufenthalt von drei bis vier Monaten in seine Schreibwerkstatt PenArosa mit Brunolds Arbeitsbibliothek ein. In diesem Sommer wird die gebürtige Hermannstädterin Dagmar Dusil zu Gast sein.

Die Daten sind flexibel zu wählen im Zeitraum von Mitte Juni bis Ende Oktober. Im Rahmen des umfangreichen Sommerprogramms von Arosa Kultur hat der Writer in Residence sich mindestens einmal der interessierten Öffentlichkeit zu stellen und dieser zu erklären, woran er/sie arbeitet. Im Rahmen des Arosaer Kultursommers sind weitere Lesungen geplant. Dagmar Dusil liest in Nürnberg In der Reihe Nürnberger Mittagslesungen der Stadtbibliothek Nürnberg liest am 21. Januar, 14.00-14.45 Uhr, die Autorin und Übersetzerin Dagmar Dusil im Künstlerhaus, Königstraße 93; Moderation: Sabine Burkhardt. Wenn die Gäste aus ihren Lieblingsbüchern lesen und sich mit der Moderatorin über das Gelesene austauschen, darf sich das Publikum entspannt zurücklehnen und lauschen.



Dagmar Dusil, 1948 in Hermannstadt geboren, studierte Anglistik und Germanistik an der Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg. Seit ihrer Ausreise 1985 in die Bundesrepublik veröffentlichte sie zahlreiche Prosatexte und den Lyrikband „Transitschatten“. Bekannt ist sie auch als Herausgeberin.

